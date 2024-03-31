Сили ППО збили 18 повітряних цілей під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 18 повітряних цілей під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ппо

Росія в ніч на 31 березня вчергове атакувала Україну ракетами та дронами камікадзе. ППО збила 18 ворожих цілей.

У Повітряних силах озвучили деталі нічної атаки РФ на Україну

Як повідомили ПС, всього росіяни випустили:

  • 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Саратовська область);

  • 11 ударних дронів Shahed (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Крим);

  • балістичну ракету "Іскандер-М" (Крим);

  • керовану авіаційну ракету Х-59 (Запорізька область).

Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять ракет типу Х-101/Х-555 та дев'ять "Шахедів".

До відбиття атаки залучали зенітні ракетні підрозділи та винищувальну авіацію Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.

Що відомо про атаку РФ на Україну 31 березня

31 березня росіяни запустили ракети з бомбардувальників Ту-95 у Саратовській області. Ворожі ракети атакували західні області України.

Як зазначають Повітряні сили, російські ракети двома окремими групами пролетіли через східні та північні області у напрямку Львівської та Івано-Франківської областей.

За даними monіtor, РФ понад 2 години атакували українські міста.

Сили оборони Півдня повідомили, що росіяни також атакували південь України дронами Shahed уночі. Вони цілилися по енергетичній інфраструктурі Одещини й агропромислових потужностях Херсонщини. 

В Одеській області збили 8 безпілотників, уламки спричинили пожежу на енергооб’єкті. По Херсонській, крім БпЛА, ще били балістичною і керованою авіаційною ракетами по законсервованому агропідприємству.

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