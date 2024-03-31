Росія атакувала дронами та ракетами Україну. Що відомо

31 березня росіяни запустили ракети з бомбардувальників Ту-95 у Саратовській області. Ворожі ракети атакували західні області України.

Що відомо про атаку РФ на Україну 31 березня

Як зазначають Повітряні сили, російські ракети двома окремими групами пролетіли через східні та північні області у напрямку Львівської та Івано-Франківської областей.

Ракети у напрямку Львова з північного сходу Група ракет на Тернопільщині, курсом на Івано-Франківськ, - йшлося у повідомленні о 5:45. Поширити

Згодом Повітряні сили повідомили про нову групу ракету у напрямку Львова з півночі та про ракети у напрямку Стрия з півночі та півдня.

О 6:03 пабліки повідомили про ракету в районі міста Бурштин в Івано-Франківській області. Там розташована Буршинська теплоелектростанція.

О 6:38 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки по всій території України.

Зазначимо, що дві групи ракет увійшли в Україну через Сумську область, далі через Чернігівську та північ Київської області попрямували на захід через Житомирську в напрямку Волинської області. Опісля цілі повернули на південний захід у напрямку Тернопільської та Львівської областей.

За даними monіtor, росіяни понад 2 години атакували українські міста.

Удари наносились в тому числі і по енергетичному комплексу України.

Сили ППО знищили 18 повітряних цілей під час атаки РФ на Україну 31 березня

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, російські окупанти випустили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Саратовської області (росія) та ще 11 дронів з району Приморсько-Ахтарська (Росія) та Криму.

Разом з цим росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» з Криму і керованою авіаційною ракетою Х-59 з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Сили Протиповітряної оборони знищили девʼять крилатих ракет Х-101/Х-555 та девʼять ударних БпЛА Shahed.