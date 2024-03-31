Россия атаковала дронами и ракетами Украину. Что известно

31 марта россияне запустили ракеты из бомбардировщиков Ту-95 в Саратовской области.

Что известно об атаке РФ на Украину 31 марта

Как отмечают воздушные силы, российские ракеты двумя отдельными группами пролетели через восточные и северные области в направлении Львовской и Ивано-Франковской областей.

Ракеты в направлении Львова с северо-востока Группа ракет в Тернопольской области, курсом на Ивано-Франковск, — шла речь в сообщении в 5:45. Поделиться

Впоследствии Воздушные силы сообщили о новой группе ракеты в направлении Львова с севера и о ракетах в направлении Стрыя с севера и юга.

В 6:03 паблики сообщили о ракете в районе города Бурштын в Ивано-Франковской области. Там расположена Буршинская теплоэлектростанция.

О 6:38 Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности по всей территории Украины.

Отметим, что две группы ракет вошли в Украину через Сумскую область, затем через Черниговскую и север Киевской области направились к западу через Житомирскую в направлении Волынской области. Затем цели повернули на юго-запад в направлении Тернопольской и Львовской областей.

По данным monitor, россияне более 2 часов атаковали украинские города.

Удары наносились, в том числе, и по энергетическому комплексу Украины.

Силы ПВО уничтожили 18 воздушных целей при атаке РФ на Украину 31 марта

Как сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, российские оккупанты выпустили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Саратовской области (Россия) и еще 11 дронов из района Приморско-Ахтарская (Россия) и Крыма.

В то же время россияне атаковали баллистической ракетой «Искандер-М» из Крыма и управляемой авиационной ракетой Х-59 с временно оккупированной территории Запорожской области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили девять крылатых ракет Х-101/Х-555 и девять ударных БпЛА Shahed.