У Рівненській області через атаку РФ пошкоджені електроопора та акушерський пункт
Категорія
Україна
Дата публікації

У Рівненській області через атаку РФ пошкоджені електроопора та акушерський пункт

Віталій Коваль / Рівненська ОВА
електроопора
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У Рівненській області внаслідок ракетної атаки 31 березня пошкоджена електроопора та акушерський пункт.

Наслідки атаки РФ у Рівненській області

Начальник ОВА Олександр Коваль повідомив, що уламки повітряної цілі пошкодили електроопору.

Він додав, що на місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечене.

Також незначних пошкоджень зазнав фельдшерсько-акушерський пункт.

Іншої інформації про пошкодження будівель чи споруд зафіксовано не було. Люди не постраждали.

Ракетна атака на Україну 31 березня

Сили ППО у ніч на 31 березня збили 9 із 14 крилатих ракет, а також 9 із 11 ударних безпілотників, якими РФ атакувала Україну.

На Львівщині війська РФ атакували обʼєкт критичної інфраструктури, який був цілями атак 24 та 29 березня. Загинув чоловік, зруйнована адмінбудівля.

На Одещині уламки безпілотника спричинили пожежу на одному з енергооб’єктів. Знеструмлено кілька населених пунктів.

На Херсонщині росіяни застосували балістику, КАБ та дрони. Влучання зафіксовано в законсервованое агропідприємство. Люди не постраждали.

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