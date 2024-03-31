Росія обстріляла підстанції "Укренерго" під час атаки на Україну. Що відомо про наслідки

31 березня армія РФ ударними дронами Shahed атакували Одеську область. Окупанти націлилися на енергетичні обʼєкти, а саме на високовольтні підстанції “Укренерго” в південному регіоні.

Що відомо про атаку РФ по підстанціях “Укренерго”

Як зазначається, через пошкодження обладнання енергетики застосували аварійні відключення в Одесі та прилеглих районах. Якщо обсяг споживання електроенергії зростатиме, то кількість відключень збільшать.

В Одеській міській раді повідомляли, що в місті після нічної дронової атаки на енергоінфраструктуру тимчасово припиняє роботу електротранспорт. Натомість на магістральних маршрутах збільшать кількість автобусів.

Обмеження споживання електроенергії продовжать діяти на Харківщині та в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Уночі графіки відключень не застосовувалися. Однак через зростання споживання й навантаження на енергосистему, вдень можливі повторні відключення, а особливо у години вечірнього максимуму.

Що відомо про атаки РФ по українській енергетиці

Росія знову націлилася на українську енергетику й спрямувала на енергетичні обʼєкти велику кількість своїх повітряних атак.

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Сили ППО збили 92 цілі зі 151.

Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2) припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня Росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував різні типи ракет і ударні дрони, усього — 99 засобів повітряного нападу.

Є пошкодження енергоінфраструктури в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.