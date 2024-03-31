Россия обстреляла подстанции "Укрэнерго" во время атаки на Украину. Что известно о последствиях
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла подстанции "Укрэнерго" во время атаки на Украину. Что известно о последствиях

подстанция
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Источник:  Укрэнерго

31 марта армия РФ ударными дронами Shahed атаковала Одесскую область. Оккупанты нацелились на энергетические объекты, а именно на высоковольтные подстанции "Укрэнерго" в южном регионе.

Что известно об атаке РФ по подстанциям "Укрэнерго"

Как отмечается, из-за повреждения оборудования энергетики применили аварийные отключения в Одессе и близлежащих районах. Если объем потребления электроэнергии будет расти, количество отключений увеличат.

В Одесском городском совете сообщалось, что в городе после ночной дроновой атаки на энергоинфраструктуру временно прекращает работу электротранспорт. На магистральных маршрутах увеличат количество автобусов.

Ограничения потребления электроэнергии продолжат действовать на Харьковщине и Кривом Роге на Днепропетровщине. Ночью графики отключений не применялись. Однако из-за роста потребления и нагрузки на энергосистему днем возможны повторные отключения, особенно в часы вечернего максимума.

Что известно об атаках РФ по украинской энергетике

Россия снова нацелилась на украинскую энергетику и направила на энергетические объекты большое количество своих воздушных атак.

22 марта российские оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. В Харькове произошел блекаут. Оккупанты запустили по Украине более 60 беспилотников и почти 90 ракет разных типов. Силы ПВО сбили 92 цели из 151.

Среди прочего оккупанты ударили по Днепровской ГЭС, но угрозы прорыва плотины нет. Обе станции, входящие в состав ДнепроГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2) прекратили работу, в то же время ГЭС-2 получила критические повреждения .

В ночь на 29 марта Россия нанесла мощный ракетный авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг применил разные типы ракет и ударные дроны, всего 99 средств воздушного нападения.

Есть повреждения энергоинфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях. Целями окупантов также были Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, расположенные в Черкасской и Черновицкой областях.

Ночью 31 марта Силы ПВО сбили девять дронов Shahed и девять крылатых ракет Х-101/Х-555.

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