Як захистити енергосистему України від атак РФ — відповідь голови Укренерго

Розосередження виробництва електроенергії по всій території України є єдиним способом захистити енергетичну систему він наслідків російських атак.

Як врятувати енергосистему України

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу в Media Center Ukraine повідомив, що зосередження генерації на кількох майданчиках призводить до серйозних проблем при масованих обстрілах РФ.

Ми розуміємо, що єдиний сталий шлях до убезпечення енергосистеми від такого масованого терору полягає у децентралізації потужностей. Володимир Кудрицький Голова "Укренерго"

Він додав, що потрібно побудувати сотні маленьких електростанцій, які будуть більш стійкими до масованих ударів через свою розосередженість. Тобто атаки не призведуть до таких тяжких, як зараз, наслідків для енергосистеми.

Сьогодні в Україні вже будуються сонячні й вітрові електростанції — без "зеленого" тарифу, на основі прогнозів інвесторів щодо окупності інвестицій. Додатково до них нам також потрібні технології для балансування, — розповів Кудрицький. Поширити

Він додав, що енергосистемі потрібна не вугільна теплова генерація, а така, що працюватиме на відходах деревообробної промисловості, аграрного сектору тощо.

Також, енергосистема потребує газових пікерів (невеликі високоманеврені електростанції, що працюють на газі) та систем накопичення електроенергії.

Ситуація в енергосистемі

Станом на кінець березня удари РФ пошкодили або зруйнували повністю 80% теплової генерувальної потужності ДТЕК.

У компанії розповіли, що 5 з 6 ТЕС пошкоджені дуже сильно, деякі блоки зруйновані майже повністю або частково.

Загалом протягом березня РФ здійснила понад 10 атак на об'єкти ДТЕК.

Нагадаємо, що внаслідок атак РФ у березні ДніпроГЕС втратив обидві електростанції.