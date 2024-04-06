В МІненерго назвали мету ударів РФ по енергетиці в Україні

Росіяни постійно обстрілювали України протягом зими, проте удар 22 березня став наймасовішим від початку війни.

Галущенко назвав мету ударів РФ по енергетиці в Україні

Насправді, ми очікували ударів по енергосистемі. Але масштаб отого удару 22 березня, він в рази більший, якщо порівнювати всі попередні удари. Це наймасштабніший удар по енергетиці з початку війни, — пояснив міністр. Поширити

Він зауважив, що росіяни не зупинились, а продовжували атакувати Україну постійно, проте раніше, за словами міністра, вони діли більш локально.

Вони не зупинялися. Вони зимою постійно атакували енергетику, але били більш локально, обираючи певні регіони, щоб залишити їх без світла. Сьогодні вони просто масштабували ці атаки на всю державу, щоб досягти тотального блекауту, — підкреслив Галущенко. Поширити

Повітряні удари РФ по Україні

Війська РФ практично щодня завдають ударів по Україні. Окупанти активно застосовують "Шахеди", а також останнім часом все частіше вдаються до масованих ракетних ударів по Україні.

Зокрема, 21 березня після понад місячної перерви країна-агресор завдала масованого ракетного удару по Україні, що призвело до руйнувань у Києві.

Вже наступного дня, 22 березня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику України за весь час війни. Тоді під удар, зокрема, потрапила ДніпроГЕС у Запоріжжі.