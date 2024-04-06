В МІненерго назвали мету ударів РФ по енергетиці в Україні

Росіяни постійно обстрілювали України протягом зими, проте удар 22 березня став наймасовішим від початку війни.
Галущенко назвав мету ударів РФ по енергетиці в Україні
Він зауважив, що росіяни не зупинились, а продовжували атакувати Україну постійно, проте раніше, за словами міністра, вони діли більш локально.
Повітряні удари РФ по Україні
Війська РФ практично щодня завдають ударів по Україні. Окупанти активно застосовують "Шахеди", а також останнім часом все частіше вдаються до масованих ракетних ударів по Україні.
Зокрема, 21 березня після понад місячної перерви країна-агресор завдала масованого ракетного удару по Україні, що призвело до руйнувань у Києві.
Вже наступного дня, 22 березня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику України за весь час війни. Тоді під удар, зокрема, потрапила ДніпроГЕС у Запоріжжі.
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