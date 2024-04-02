Росія планує завдати ще 2-3 масовані удари по енергетиці України цієї весни — ГУР

У ГУР пояснили, що РФ завдає масовані ракетні удари, коли кількість їхніх ракет перевалює за 900. За даними розвідників, російські окупанти можуть цієї весни завдати ще 2-3 удари.
РФ може завдати ще 2-3 ракетні удари навесні
Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав, що за оцінкою ГУР зараз у РФ залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів.
Скібіцький пояснив, що Росія починає серію ударів, коли вона накопичує понад 900 ракет. Коли їхня кількість становить до 900 ракет, то в масованих ударах робиться пауза.
Наразі, за словами представника ГУР, війська РФ наближають до цього "ліміту".
Росія накопичує Калібри
Скібіцький зазначив, що РФ накопичує запас крилатих ракет 3М-14 "Калібр" і наразі має не менше 260 одиниць.
У планах РФ виготовити 30 цих ракет у квітні. У розвідці припускають, що агресор відновить їхнє використання найближчим часом з огляду на скорочення запасів Х-101.
Такж РФ застосувала проти Україну досі невідомий тип балістичних ракет. У Силах оборони досі мають сумніви, чи справді РФ застосувала проти України "Циркон" чи модернізувала "Онікс-М".
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