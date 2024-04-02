Росія планує завдати ще 2-3 масовані удари по енергетиці України цієї весни — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія планує завдати ще 2-3 масовані удари по енергетиці України цієї весни — ГУР

Вадим Скібіцький
Джерело:  РБК Україна

У ГУР пояснили, що РФ завдає масовані ракетні удари, коли кількість їхніх ракет перевалює за 900. За даними розвідників, російські окупанти можуть цієї весни завдати ще 2-3 удари.

РФ може завдати ще 2-3 ракетні удари навесні

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав, що за оцінкою ГУР зараз у РФ залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів.

Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет.

Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький

Представник ГУР

Скібіцький пояснив, що Росія починає серію ударів, коли вона накопичує понад 900 ракет. Коли їхня кількість становить до 900 ракет, то в масованих ударах робиться пауза.

Наразі, за словами представника ГУР, війська РФ наближають до цього "ліміту".

Росія, за нашими даними, в квітні планує виробити близько 40 ракет Х-101. Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "шахедів". Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись.

Росія накопичує Калібри

Скібіцький зазначив, що РФ накопичує запас крилатих ракет 3М-14 "Калібр" і наразі має не менше 260 одиниць.

У планах РФ виготовити 30 цих ракет у квітні. У розвідці припускають, що агресор відновить їхнє використання найближчим часом з огляду на скорочення запасів Х-101.

Такж РФ застосувала проти Україну досі невідомий тип балістичних ракет. У Силах оборони досі мають сумніви, чи справді РФ застосувала проти України "Циркон" чи модернізувала "Онікс-М".

Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети "Циркон", чи модернізовані "Онікси". Якщо ж говорити про звичайні "Онікси", то, за нашими даними, їхні запаси у росіян становлять 440 одиниць. Зараз вони змогли поновити їхнє виробництво на рівні 6-8 ракет на місяць, — каже Скібіцький.

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