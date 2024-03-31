РФ накопичила "Калібри". Буданов озвучив нове попередження
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ накопичила "Калібри". Буданов озвучив нове попередження

Калібр
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов попередив, що російський флот накопичив ракети "Калібр" для нових ударів по Україні.

РФ може невдовзі вдарити "Калібрами"

Буданов в ефірі телемарафону сказав, що ворог, ймовірно, невдовзі здійснить атаку "Калібрами" по території України.

За його словами, росіяни весь цей час накопичували ці ракети і зараз вони готові до застосування.

Також він додав, що РФ вирішила використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони ефективніші.

Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", бо кількість Х-101 значно скоротилася... Є нормативно-правові акти, документи, рішення тощо. Перше — це відновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використали Х-101.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

Що відомо про ракети "Калібр"

"Калібр" — це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор.

Вони призначені для ураження наземних, морських підводних та надводних цілей.

Публічно вони були вперше представлені на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році (МАКС-93), який проходив у Московській області РФ.

На озброєнні РФ є:

  • ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів (Калибр-ПЛЭ, експортне позначення Club-S);

  • ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів (Калибр-НКЭ, експортне позначення Club-N);

  • мобільні ракетні комплекси Калібр-М (експортне позначення Club-M);

  • комплекси ракетної зброї авіаційного базування Калібр-А (експортне позначення Club-A).

За даними публічних джерел, дальність стрільби ракетами Калібр по морських цілях досягає 375 км, а по наземних — 2 600 км.

Такі ракети можуть літати на малих висотах, що ускладнює роботу для ППО.

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