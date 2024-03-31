РФ накопичила "Калібри". Буданов озвучив нове попередження

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов попередив, що російський флот накопичив ракети "Калібр" для нових ударів по Україні.
РФ може невдовзі вдарити "Калібрами"
Буданов в ефірі телемарафону сказав, що ворог, ймовірно, невдовзі здійснить атаку "Калібрами" по території України.
За його словами, росіяни весь цей час накопичували ці ракети і зараз вони готові до застосування.
Також він додав, що РФ вирішила використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони ефективніші.
Що відомо про ракети "Калібр"
"Калібр" — це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор.
Вони призначені для ураження наземних, морських підводних та надводних цілей.
Публічно вони були вперше представлені на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році (МАКС-93), який проходив у Московській області РФ.
На озброєнні РФ є:
ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів (Калибр-ПЛЭ, експортне позначення Club-S);
ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів (Калибр-НКЭ, експортне позначення Club-N);
мобільні ракетні комплекси Калібр-М (експортне позначення Club-M);
комплекси ракетної зброї авіаційного базування Калібр-А (експортне позначення Club-A).
За даними публічних джерел, дальність стрільби ракетами Калібр по морських цілях досягає 375 км, а по наземних — 2 600 км.
Такі ракети можуть літати на малих висотах, що ускладнює роботу для ППО.
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