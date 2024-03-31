РФ накопила "Калибры". Буданов озвучил новое предупреждение

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предупредил, что российский флот накопил ракеты "Калибр" для новых ударов по Украине.
РФ может вскоре ударить "Калибрами"
Буданов в эфире телемарафона сказал, что враг, вероятно, вскоре совершит атаку "Калибрамы" по территории Украины.
По его словам, россияне все это время накапливали эти ракеты и сейчас готовы к применению.
Также он добавил, что РФ решила использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они более эффективны.
Что известно о ракетах "Калибр"
"Калибр" — это семейство крылатых ракет, разработанных российским конструкторским бюро Новатор.
Они предназначены для поражения наземных, морских подводных и надводных целей.
Публично они были впервые представлены на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году (МАКС-93), проходившем в Московской области РФ.
На вооружении РФ есть:
ракетные комплексы Калибр для вооружения подлодок (Калибр-ПЛЭ, экспортное обозначение Club-S);
ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей (Калибр-НКЭ, экспортное обозначение Club-N);
мобильные ракетные комплексы Калибр-М (экспортное обозначение Club-M);
комплексы ракетного оружия авиационного базирования Калибр-А (экспортное обозначение Club-A)
По данным публичных источников, дальность стрельбы ракетами Калибр по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км.
Такие ракеты могут летать на малых высотах, что затрудняет работу для ПВО.
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