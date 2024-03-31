РФ накопила "Калибры". Буданов озвучил новое предупреждение
Категория
Украина
Дата публикации

РФ накопила "Калибры". Буданов озвучил новое предупреждение

Калибр
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предупредил, что российский флот накопил ракеты "Калибр" для новых ударов по Украине.

РФ может вскоре ударить "Калибрами"

Буданов в эфире телемарафона сказал, что враг, вероятно, вскоре совершит атаку "Калибрамы" по территории Украины.

По его словам, россияне все это время накапливали эти ракеты и сейчас готовы к применению.

Также он добавил, что РФ решила использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они более эффективны.

В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось... Есть нормативно-правовые акты, документы, решения. Первое — это восстановить запас ракет флота, потому что они значительно к тому времени сократились. Эту задачу они выполнили. То есть, сейчас они технически готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, воздушно-космические силы РФ использовали Х-101.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

Что известно о ракетах "Калибр"

"Калибр" — это семейство крылатых ракет, разработанных российским конструкторским бюро Новатор.

Они предназначены для поражения наземных, морских подводных и надводных целей.

Публично они были впервые представлены на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году (МАКС-93), проходившем в Московской области РФ.

На вооружении РФ есть:

  • ракетные комплексы Калибр для вооружения подлодок (Калибр-ПЛЭ, экспортное обозначение Club-S);

  • ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей (Калибр-НКЭ, экспортное обозначение Club-N);

  • мобильные ракетные комплексы Калибр-М (экспортное обозначение Club-M);

  • комплексы ракетного оружия авиационного базирования Калибр-А (экспортное обозначение Club-A)

По данным публичных источников, дальность стрельбы ракетами Калибр по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км.

Такие ракеты могут летать на малых высотах, что затрудняет работу для ПВО.

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