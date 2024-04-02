Россия планирует нанести еще 2-3 массированных удара по энергетике Украины этой весной — ГУР

В ГУР объяснили, что РФ наносит массированные ракетные удары, когда количество их ракет переваливает за 900. По данным разведчиков, российские оккупанты могут этой весной нанести еще 2-3 удара.
РФ может нанести еще 2-3 ракетных удара весной
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что по оценке ГУР сейчас в РФ остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров.
Скибицкий объяснил, что Россия начинает серию ударов, когда она накапливает более 900 ракет. Когда их количество составляет до 900 ракет, в массированных ударах делается пауза.
По словам представителя ГУР, войска РФ приближают к этому "лимиту".
Россия накапливает Калибры
Скибицкий отметил, что РФ накапливает запас крылатых ракет 3М-14 "Калибр" и в настоящее время имеет не менее 260 единиц.
В планах РФ изготовить 30 этих ракет в апреле. В разведке предполагают, что агрессор возобновит их использование в ближайшее время, учитывая сокращение запасов Х-101.
Также РФ применила против Украины до сих пор неизвестный тип баллистических ракет. В Силах обороны до сих пор сомневаются, действительно ли РФ применила против Украины "Циркон" или модернизировала "Оникс-М".
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