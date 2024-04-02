Россия планирует нанести еще 2-3 массированных удара по энергетике Украины этой весной — ГУР

В ГУР объяснили, что РФ наносит массированные ракетные удары, когда количество их ракет переваливает за 900. По данным разведчиков, российские оккупанты могут этой весной нанести еще 2-3 удара.

РФ может нанести еще 2-3 ракетных удара весной

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что по оценке ГУР сейчас в РФ остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров.

Мы наблюдаем тенденцию, что они обычно пытаются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет. Вадим Скибицкий Представитель ГУР

Скибицкий объяснил, что Россия начинает серию ударов, когда она накапливает более 900 ракет. Когда их количество составляет до 900 ракет, в массированных ударах делается пауза.

По словам представителя ГУР, войска РФ приближают к этому "лимиту".

Россия, по нашим данным, в апреле планирует произвести около 40 ракет Х-101. Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак (2-3 – именно массированных), а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы могут продолжаться. Поделиться

Россия накапливает Калибры

Скибицкий отметил, что РФ накапливает запас крылатых ракет 3М-14 "Калибр" и в настоящее время имеет не менее 260 единиц.

В планах РФ изготовить 30 этих ракет в апреле. В разведке предполагают, что агрессор возобновит их использование в ближайшее время, учитывая сокращение запасов Х-101.

Также РФ применила против Украины до сих пор неизвестный тип баллистических ракет. В Силах обороны до сих пор сомневаются, действительно ли РФ применила против Украины "Циркон" или модернизировала "Оникс-М".