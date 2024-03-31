РФ накапливает ракеты "Калибр" для атаки по Украине. Эксперты посчитали количество

Каков ориентировочный темп производства и каков может быть текущий запас ракет "Калибр", которыми Россия планирует ударить по Украине — анализируют военные эксперты.

Сколько ракет "Калибр" готовит Россия для удара по Украине?

Аналитики подсчитали ориентировочное количество ракет "Калибр", которое может быть у врага.

В эфире телемарафона глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне, вероятно, в ближайшее время применят крылатые ракеты морского базирования "Калибр" для ударов по Украине, потому что враг такие КР накапливал длительное время.

“Калибры” скапливались весь этот период. Они полностью готовы к применению.

В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось... Есть нормативно-правовые акты, документы, решения. Врагу нужно было восстановить запас ракет флота, потому что они значительно к тому времени сократились. Эту задачу они выполнили. То есть, сейчас они технически готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, воздушно-космические силы РФ использовали Х-101. Кирилл Буданов Руководитель ГУР

Такое сообщение может выглядеть несколько диссонирующим на фоне того, что ранее вопрос о возможном применении "Калибров" для ударов по Украине не стоял в повестке дня. Также на фоне комментариев о том, что почти все ракетоносители (кроме всего одного корвета "Циклон") российские оккупанты перевели из Севастополя в Новороссийск, и там вроде бы нет технической возможности загружать крылатые ракеты на фрегаты, корветы и подводные лодки.

Логически возникает вопрос о том, какое же количество крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Калибр" могли к этому моменту накопить российские захватчики. Поделиться

Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы можем опереться на данные о количестве ракет в РФ по состоянию на ноябрь 2023 года, которую тогда заявлял представитель того же ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

Тогда речь шла о том, что в ноябре прошлого года, по оценкам нашей разведки, россияне имели накопленный запас в 165 КРМБ "Калибр". Если учитывать известные на тот момент данные, то темп производства "Калибров" мог колебаться от 20 до 35 единиц в месяц.

Исходя из этого, и также из факта, что через четыре месяца спустя рашисты почти не использовать "Калибры" для обстрелов по Украине, речь может идти о том, что запас КР этого типа у врага мог вырасти в диапазоне от +80 единиц до + 120 единиц, или же в диапазон от 245 единиц до 285 единиц.

Для сравнения, чисто чтобы проиллюстрировать тенденцию — по состоянию на тот же ноябрь 2023 года российские захватчики имели в запасе лишь 160 крылатых ракет воздушного базирования типов Х-101/555/55, то есть уже здесь "на старте" количество КР воздушного базирования оказалось несколько меньше. чем количество "Калибров".

Кроме того, следует учесть и следующий момент — если опираться на официальные отчеты Воздушных Сил, то в промежуток с 21 по 31 марта 2024 года российские захватчики отстреляли по Украине всего 133 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555/55.

На этом фоне логична выглядит оценка, что по мере исчерпания имеющегося запаса крылатых ракет воздушного базирования россияне могут "распаковать" запас "Калибров". Но в то же время, и на те же Х-101 рашисты и дальше могут полагаться для выполнения ударов по нашей критической инфраструктуре.

Сообщение о том, что РФ начала производство Х-101 с двумя боевыми частями, и эта ракета действительно стала вдвое более опасной, указывает в том числе и на то, что враг стремится максимизировать эффект от применения таких КР при возможном уменьшении интенсивности запусков. Поделиться

Что известно о ракетах "Калибр"

"Калибр" — это семейство крылатых ракет, разработанных российским конструкторским бюро Новатор.

Они предназначены для поражения наземных, морских подводных и надводных целей.

Публично они были впервые представлены на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году (МАКС-93), проходившем в Московской области РФ.

На вооружении РФ есть:

ракетные комплексы Калибр для вооружения подлодок (Калибр-ПЛЭ, экспортное обозначение Club-S);

ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей (Калибр-НКЭ, экспортное обозначение Club-N);

мобильные ракетные комплексы Калибр-М (экспортное обозначение Club-M);

комплексы ракетного оружия авиационного базирования Калибр-А (экспортное обозначение Club-A)

По данным публичных источников, дальность стрельбы ракетами Калибр по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км.

Такие ракеты могут летать на малых высотах, что затрудняет работу для ПВО.