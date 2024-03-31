По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, пока нет слишком высокой угрозы атак преступной армии РФ по Украине ракетами "Калибр".

Почему Украине не стоит сильно бояться атак армии РФ "Калибрамы"

Плетенчук отметил, что российские оккупанты считают собственные ракеты "Калибр" одним из самых ценных активов.

Он предположил, что у российских военных преступников действительно было время для накопления запасов ракет "Калибр", однако западные санкции не позволяют врагу восстанавливать эти запасы в полном объеме.

Конечно, они могли накапливать, но учитывая ту огромную паузу, которую они выдержали в применении, вполне возможно, что они их накопили и, скорее всего, ВПК все равно их делает, — подчеркнул спикер ВМС ВСУ. Поделиться

Что стало причиной паузы атак армии РФ по Украине "Калибрамы"

Плетенчук отметил, что у российских окупантов возникла проблема с логистикой, которую им не удалось вовремя решить.

На самом деле это не столь сложное оборудование для того, чтобы загружать "Калибры", например, в Новороссийск. Но все же технические характеристики этих ракет оказались совсем не такими, какими их рисовала русская пропаганда. Эти цели достаточно нам знакомы, даже несмотря на то, что фактически полномасштабное нападение России началось с обстрелов именно этими ракетами, — добавляет представитель ВМС ВСУ. Поделиться

В то же время, Плетенчук добавил, что иногда эти ракеты сбивали даже крупнокалиберными пулеметами с земли.

Пока можно констатировать, что носители крылатых ракет не используются и в море они практически не выходят.