По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, пока нет слишком высокой угрозы атак преступной армии РФ по Украине ракетами "Калибр".
Почему Украине не стоит сильно бояться атак армии РФ "Калибрамы"
Плетенчук отметил, что российские оккупанты считают собственные ракеты "Калибр" одним из самых ценных активов.
Он предположил, что у российских военных преступников действительно было время для накопления запасов ракет "Калибр", однако западные санкции не позволяют врагу восстанавливать эти запасы в полном объеме.
Что стало причиной паузы атак армии РФ по Украине "Калибрамы"
Плетенчук отметил, что у российских окупантов возникла проблема с логистикой, которую им не удалось вовремя решить.
В то же время, Плетенчук добавил, что иногда эти ракеты сбивали даже крупнокалиберными пулеметами с земли.
Пока можно констатировать, что носители крылатых ракет не используются и в море они практически не выходят.
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