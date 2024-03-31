У ВМС ЗСУ оцінили ризики атак армії РФ по Україні ракетами "Калібр"
Категорія
Україна
Дата публікації

У ВМС ЗСУ оцінили ризики атак армії РФ по Україні ракетами "Калібр"

Пуск ракети "Калібр"
Джерело:  24 канал

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, наразі не має занадто високої загрози атак злочинної армії РФ по Україні ракетами “Калібр”. 

Чому Україні не варто сильно боятись атак армії РФ “Калібрами”

Плетенчук зазначив, що наразі російські окупанти вважають власні ракети “Калібр” одним з найцінніших активів.

Він припустив, що російські військові злочинці справді мали час для накопичення запасів ракет “Калібр”, однак західні санкції не дозволяють ворогу відновлювати ці запаси у повному обсязі.

Звісно, вони могли накопичувати, але враховуючи ту величезну паузу, яку вони витримали в застосуванні, то цілком можливо, що вони їх накопичили й скоріш за все ВПК все одно їх робить, — підкреслив речник ВМС ЗСУ.

Що стало причиною паузи атак армії РФ по Україні “Калібрами”

Плетенчук зазначив, що у російських окупантів виникла проблема із логістикою, яку їм не вдалось вчасно вирішити.

Насправді це не таке складне обладнання для того, щоб завантажувати "Калібри", наприклад, у Новоросійську. Але все-таки технічні характеристики цих ракет виявилися зовсім не такими, якими їх малювала російська пропаганда. Ці цілі досить нам знайомі, навіть попри те, що фактично повномасштабний напад Росії розпочався з обстрілів саме цими ракетами, — додає речник ВМС ЗСУ.

Водночас Плетенчук додав, що інколи ці ракети збивали навіть великокаліберними кулеметами з землі.

Поки можна констатувати, що носії крилатих ракет не застосовуються і в море вони фактично не виходять.

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