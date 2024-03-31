У ВМС ЗСУ оцінили ризики атак армії РФ по Україні ракетами "Калібр"

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, наразі не має занадто високої загрози атак злочинної армії РФ по Україні ракетами “Калібр”.
Чому Україні не варто сильно боятись атак армії РФ “Калібрами”
Плетенчук зазначив, що наразі російські окупанти вважають власні ракети “Калібр” одним з найцінніших активів.
Він припустив, що російські військові злочинці справді мали час для накопичення запасів ракет “Калібр”, однак західні санкції не дозволяють ворогу відновлювати ці запаси у повному обсязі.
Що стало причиною паузи атак армії РФ по Україні “Калібрами”
Плетенчук зазначив, що у російських окупантів виникла проблема із логістикою, яку їм не вдалось вчасно вирішити.
Водночас Плетенчук додав, що інколи ці ракети збивали навіть великокаліберними кулеметами з землі.
Поки можна констатувати, що носії крилатих ракет не застосовуються і в море вони фактично не виходять.
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