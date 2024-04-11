У ніч проти 11 квітня російські окупанти завдали масованої ракетної та дронової атаки по Україні, запустивши 82 повітряні цілі.
Ракетна атака 11 квітня
Повітряні сили повідомляють, що за ніч було знищено 18 ракет та 39 ударних дронів.
Основним напрямком удару була Львівська область.
Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:
20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська обл.);
6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків — Тамбовська область);
12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл.);
40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Чауда — Крим).
4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.).
В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:
16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
39 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;
2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Наслідки ракетної атаки
Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами об'єкт критичної інфраструктури. Оперативні служби ліквідовують пожежу.
На Львівщині уражено обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію — у Червоноградському. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
По критичній інфраструктурі Харкова та області було нанесено щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону наразі без електропостачання.
У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-