Россия массированно атаковала энергоинфраструктуру Украины. Что известно

Российские оккупанты ночью 11 апреля нанесли массированный удар по Украине ракетами и дронами. Они целились в критическую инфраструктуру.

Что известно о массированной ракетной атаке РФ на Украину

В Харькове и области было по меньшей мере десять ударов по критической инфраструктуре. По состоянию на данный момент пострадавших нет. Есть перебои с электроснабжением. Кроме этого, метро Харькова в ближайшие часы не будет работать.

В Киевскую область россияне тоже направили дроны-камикадзе и ракеты, атакуя объект критической инфраструктуры. Оперативные службы тушат там пожар. О пострадавших или погибших нет информации.

В ДТЭК сообщили, что Россия ударила по двум теплоэлектростанциям, но не уточнили, в какой области. Энергетики начали ликвидацию последствий и возобновление работы поврежденного оборудования.

Также истребители МиГ-31К атаковали ракетами «Кинжал» город Стрый во Львовской области . Мониторинговые группы писали, что было восемь ракет.

Также стратегическая авиация России запустила крылатые ракеты Х-101. Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Атаку поддерживали дроны Shahed.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, российские оккупанты атаковали объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

В Генштабе ВСУ добавили, что силы ПВО сбили 37 из 40 запущенных беспилотников. Информацию о сбитых ракетах еще уточняют.

Предыдущие атаки РФ на украинскую энергетику

22 марта российские оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. В Харькове произошел блекаут.

Оккупанты запустили по Украине более 60 беспилотников и почти 90 ракет разных типов.

Среди прочего оккупанты ударили по Днепровской ГЭС, но угрозы прорыва плотины нет. Обе станции, входящие в состав ДнепроГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2), прекратили работу, в то же время ГЭС-2 получила критические повреждения.

В ночь на 29 марта Россия нанесла масштабный ракетный авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг применил 99 ракет и дронов . Тогда повредило энергоинфраструктуру в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях.

Целями окупантов также были Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, расположенные в Черкасской и Черновицкой областях.