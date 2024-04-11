Россия массированно атаковала энергоинфраструктуру Украины. Что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атаковала энергоинфраструктуру Украины. Что известно

Россия массированно атаковала энергоинфраструктуру Украины. Что известно
Читати українською
Источник:  online.ua

Российские оккупанты ночью 11 апреля нанесли массированный удар по Украине ракетами и дронами. Они целились в критическую инфраструктуру.

Что известно о массированной ракетной атаке РФ на Украину

В Харькове и области было по меньшей мере десять ударов по критической инфраструктуре. По состоянию на данный момент пострадавших нет. Есть перебои с электроснабжением. Кроме этого, метро Харькова в ближайшие часы не будет работать.

В Киевскую область россияне тоже направили дроны-камикадзе и ракеты, атакуя объект критической инфраструктуры. Оперативные службы тушат там пожар. О пострадавших или погибших нет информации.

В ДТЭК сообщили, что Россия ударила по двум теплоэлектростанциям, но не уточнили, в какой области. Энергетики начали ликвидацию последствий и возобновление работы поврежденного оборудования.

Также истребители МиГ-31К атаковали ракетами «Кинжал» город Стрый во Львовской области . Мониторинговые группы писали, что было восемь ракет.

Также стратегическая авиация России запустила крылатые ракеты Х-101. Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Атаку поддерживали дроны Shahed.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, российские оккупанты атаковали объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

В Генштабе ВСУ добавили, что силы ПВО сбили 37 из 40 запущенных беспилотников. Информацию о сбитых ракетах еще уточняют.

Предыдущие атаки РФ на украинскую энергетику

22 марта российские оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. В Харькове произошел блекаут.

Оккупанты запустили по Украине более 60 беспилотников и почти 90 ракет разных типов.

Среди прочего оккупанты ударили по Днепровской ГЭС, но угрозы прорыва плотины нет. Обе станции, входящие в состав ДнепроГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2), прекратили работу, в то же время ГЭС-2 получила критические повреждения.

В ночь на 29 марта Россия нанесла масштабный ракетный авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг применил 99 ракет и дронов . Тогда повредило энергоинфраструктуру в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях.

Целями окупантов также были Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, расположенные в Черкасской и Черновицкой областях.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Как защитить энергосистему Украины от атак РФ — ответ главы Укрэнерго
энергосистема
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
РФ изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины — Financial Times
ДнепроГЕС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР назвало количество возможных массированных ракетных атак РФ по энергетике Украины
ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?