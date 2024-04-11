Нужна ПВО, а не дискуссии. Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Нужна ПВО, а не дискуссии. Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку РФ на Украину

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Ззеленский после очередного ракетного обстрела россиян заявил, что Украине нужна мощная ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии.

Украине необходима ПВО для защиты

Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что соседи и партнеры Украины видят, насколько критична потребность в ПВО.

Глава государства заявил, что Украине нужны средства противовоздушной обороны и другая оборонная поддержка, а "не закрывание глаз и долгие дискуссии".

Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все равно воспринимают террор как преступление. Если же России будет позволено и дальше это делать, если российские ракеты и "Шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор, — подчеркнул Зеленский.

Что известно о массированной атаке России на Украину 11 апреля

Российские оккупанты во время массированного воздушного удара по Украине 11 апреля, во время которого применили как дроны, так и ракеты, атаковали объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях.

Взрывы раздавались, в частности, в Харькове и Львове, в Киевской области поврежден объект инфраструктуры.

В целом РФ применила 82 средства воздушного нападения:

  • 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков - Саратовская область РФ);

  • 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К (район пусков - Тамбовская область РФ);

  • 12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской области РФ);

  • 40 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарской РФ, Чауда - Крым).

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской области).

В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:

  • 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

  • 39 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136";

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

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