Нужна ПВО, а не дискуссии. Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку РФ на Украину

Президент Владимир Ззеленский после очередного ракетного обстрела россиян заявил, что Украине нужна мощная ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии.
Украине необходима ПВО для защиты
Зеленский подчеркнул, что соседи и партнеры Украины видят, насколько критична потребность в ПВО.
Глава государства заявил, что Украине нужны средства противовоздушной обороны и другая оборонная поддержка, а "не закрывание глаз и долгие дискуссии".
Что известно о массированной атаке России на Украину 11 апреля
Российские оккупанты во время массированного воздушного удара по Украине 11 апреля, во время которого применили как дроны, так и ракеты, атаковали объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях.
Взрывы раздавались, в частности, в Харькове и Львове, в Киевской области поврежден объект инфраструктуры.
В целом РФ применила 82 средства воздушного нападения:
20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков - Саратовская область РФ);
6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К (район пусков - Тамбовская область РФ);
12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской области РФ);
40 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарской РФ, Чауда - Крым).
4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской области).
В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:
16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
39 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136";
2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
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