Нужна ПВО, а не дискуссии. Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку РФ на Украину

Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все равно воспринимают террор как преступление. Если же России будет позволено и дальше это делать, если российские ракеты и "Шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор, — подчеркнул Зеленский.