Силы ПВО за ночь уничтожили 14 "шахедов" и две ракеты в двух областях

В ночь на 10 апреля Россия атаковала Украину 17 ударными дронами, двумя крылатыми ракетами "Искандер-К", одной баллистической ракетой "Искандер-М" и двумя ракетами Х-59.
Результаты работы ПВО 10 апреля
Воздушные силы сообщают, что ночью враг атаковал Украину следующими средствами:
17-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда,
двумя крылатыми ракетами «Искандер-К»
одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма.
Кроме того, около 20.00 9 апреля уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу.
Последствия атаки РФ 10 апреля
Россия ударила по энергетической инфраструктуре Николаевщины и Одесщины.
В Николаевской области из-за попадания беспилотников поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Также обломки сбитых дронов упали на территории рекреационного объекта в Очакове. Пострадавших нет.
В Одесской области повреждены объекты критической и транспортно-логистической инфраструктуры В результате атаки пострадали двое работников.
Также повреждены энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. Пока известно об одном травмированном.
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