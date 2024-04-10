Силы ПВО за ночь уничтожили 14 "шахедов" и две ракеты в двух областях
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО за ночь уничтожили 14 "шахедов" и две ракеты в двух областях

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 10 апреля Россия атаковала Украину 17 ударными дронами, двумя крылатыми ракетами "Искандер-К", одной баллистической ракетой "Искандер-М" и двумя ракетами Х-59.

Результаты работы ПВО 10 апреля

Воздушные силы сообщают, что ночью враг атаковал Украину следующими средствами:

  • 17-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда,

  • двумя крылатыми ракетами «Искандер-К»

  • одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Всего сбито 14 «шахедов» в Николаевской и Одесской областях.

Кроме того, около 20.00 9 апреля уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу.

Последствия атаки РФ 10 апреля

Россия ударила по энергетической инфраструктуре Николаевщины и Одесщины.

В Николаевской области из-за попадания беспилотников поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Также обломки сбитых дронов упали на территории рекреационного объекта в Очакове. Пострадавших нет.

В Одесской области повреждены объекты критической и транспортно-логистической инфраструктуры В результате атаки пострадали двое работников.

Также повреждены энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. Пока известно об одном травмированном.

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Николай Олещук
дрон
Категория
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Силы ПВО уничтожили 17 "шахедов" и одну ракету Х-59 во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
пво
Категория
Украина
Дата публикации
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Силы ПВО уничтожили все "шахеды" во время атаки России на Украину
Воздушные Силы ВСУ
пво

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