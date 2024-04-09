Силы ПВО уничтожили все "шахеды" во время атаки России на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили все "шахеды" во время атаки России на Украину

Воздушные Силы ВСУ
пво
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Войска РФ 9 апреля атаковали Украину "Шахедами" и ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили все ударные дроны.

В Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, оккупанты запустили по Украине 20 ударных БпЛА типа "Шахед" из мыса Чауда — Крым, Приморско-Ахтарск — РФ, а также четыре зенитных управляемых ракеты С-300 из оккупированной Донетчины.

К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

Что известно об атаке РФ на Украину 9 апреля

В ночь с 8 на 9 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Воздушная тревога была объявлена в южных и центральных регионах Украины. Взрывы были в Полтавской области.

Позже "Шахеды" двинулись в направлении западных регионов Украины. Воздушные Силы объявили тревогу во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В Хмельницкой области были взрывы, во Львовской области сообщали о работе ПВО.

В Одесской области обломки "Шахеда" повредили дом и оборвали ЛЭП

Ночью враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили один дрон. В Одесском районе, в результате падения обломков сбитого "Шахеда", повреждено частное домовладение, оборвало линию электропередач, — отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава ОВА подчеркнул, что люди не пострадали.

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