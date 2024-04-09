Силы ПВО уничтожили все "шахеды" во время атаки России на Украину

Войска РФ 9 апреля атаковали Украину "Шахедами" и ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили все ударные дроны.
В Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, оккупанты запустили по Украине 20 ударных БпЛА типа "Шахед" из мыса Чауда — Крым, Приморско-Ахтарск — РФ, а также четыре зенитных управляемых ракеты С-300 из оккупированной Донетчины.
К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.
Что известно об атаке РФ на Украину 9 апреля
В ночь с 8 на 9 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Воздушная тревога была объявлена в южных и центральных регионах Украины. Взрывы были в Полтавской области.
Позже "Шахеды" двинулись в направлении западных регионов Украины. Воздушные Силы объявили тревогу во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.
В Хмельницкой области были взрывы, во Львовской области сообщали о работе ПВО.
В Одесской области обломки "Шахеда" повредили дом и оборвали ЛЭП
Глава ОВА подчеркнул, что люди не пострадали.
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