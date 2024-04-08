Силы ПВО уничтожили 17 "шахедов" и одну ракету Х-59 во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 17 "шахедов" и одну ракету Х-59 во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
пво
Читати українською

Российская армия для атаки на Украину применили 24 дрона-камикадзе типа "Шахед", а также ракету Х-59. Силы ПВО уничтожили более половины дронов и одну ракету.

В Воздушных силах доложили о ночной атаке РФ на Украину

Как рассказали в ПС, авиационную ракету Х-59 россияне запустили из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.

А "Шахеды" противник запускал из мыса Чауда в Крыму, районов российских Курска и Ейска.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбито:

  • управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области;

  • 17 ударных дронов в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Что известно об атаке РФ на Украину 8 апреля

Российские оккупанты в очередной раз запустили в направлении Украины беспилотники Shahed. Дроны атаковали южные, центральные и северные области.

В частности, ночью 8 апреля в Киевской области объявляли тревогу из-за работы Сил ПВО по вражеским дронам.

Позже, уже утром, в Силах обороны юга Украины сообщили, что в их операционной зоне удалось результативно отработать по 7 баражирующих снарядах: 4 сбиты в Одесской области, 2 — в Николаевской области и еще 1 — в Кировоградской области.

Однако было и попадание в Одесском районе. В результате чего поврежден логистически-транспортный объект. Последствия уточняются. Падением обломков сбитого дрона там также повреждены АЗС. Люди не пострадали.

В Вознесенском районе Николаевской обломки сбитого "Шахеда" повредили линии электропередач, в результате чего обесточены 14 населенных пунктов и еще один частично. В настоящее время продолжаются работы по возобновлению электроснабжения. Пострадавших нет.

Еще один "Шахед" был сбит в Кировоградской области. Прошло без пострадавших и разрушений.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака РФ на Украину. Силы ПВО сбили десятки дронов и 3 ракеты
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили все дроны во время ночной атаки РФ
Николай Олещук
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитик объяснил проблему с предоставлением Украине дополнительных ПВО Patriot
ПВО Patriot

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?