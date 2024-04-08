Силы ПВО уничтожили 17 "шахедов" и одну ракету Х-59 во время атаки РФ на Украину

Российская армия для атаки на Украину применили 24 дрона-камикадзе типа "Шахед", а также ракету Х-59. Силы ПВО уничтожили более половины дронов и одну ракету.
В Воздушных силах доложили о ночной атаке РФ на Украину
Как рассказали в ПС, авиационную ракету Х-59 россияне запустили из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.
А "Шахеды" противник запускал из мыса Чауда в Крыму, районов российских Курска и Ейска.
К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбито:
управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области;
17 ударных дронов в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.
Что известно об атаке РФ на Украину 8 апреля
Российские оккупанты в очередной раз запустили в направлении Украины беспилотники Shahed. Дроны атаковали южные, центральные и северные области.
В частности, ночью 8 апреля в Киевской области объявляли тревогу из-за работы Сил ПВО по вражеским дронам.
Позже, уже утром, в Силах обороны юга Украины сообщили, что в их операционной зоне удалось результативно отработать по 7 баражирующих снарядах: 4 сбиты в Одесской области, 2 — в Николаевской области и еще 1 — в Кировоградской области.
Однако было и попадание в Одесском районе. В результате чего поврежден логистически-транспортный объект. Последствия уточняются. Падением обломков сбитого дрона там также повреждены АЗС. Люди не пострадали.
В Вознесенском районе Николаевской обломки сбитого "Шахеда" повредили линии электропередач, в результате чего обесточены 14 населенных пунктов и еще один частично. В настоящее время продолжаются работы по возобновлению электроснабжения. Пострадавших нет.
Еще один "Шахед" был сбит в Кировоградской области. Прошло без пострадавших и разрушений.
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