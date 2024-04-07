По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, аналитика Александра Мусиенко, сейчас партнеры Украины испытывают проблемы с предоставлением Киеву дополнительных 25 систем ПВО Patriot.
Что мешает партнерам передать Украине дополнительные ПВО Patriot
Мусиенко подчеркнул, что по всему миру вполне реально собрать 25 ПВО Patriot для Украины, поскольку на вооружении США таких систем 88, еще около 30 в Японии. Они также есть в Германии и Нидерландах.
Он также подчеркнул, что речь идет не об одной батарее на единицу.
Почему западные партнеры не хотят передавать Украине дополнительные Patriot
По его мнению, одной из причин, по которым западные партнеры не хотят передавать Украине дополнительные ПВО Patriot, является ущерб с помощью этих систем самолетов преступной армии РФ.
По его словам, на мероприятии некоторые говорят о необходимости поражения России, однако без лишнего унижения.
При этом еще одним моментом он назвал наличие денег. Мусиенко подчеркнул, что 25 систем Patriot — это десятки миллиардов долларов.
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