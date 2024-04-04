Германия начинает срочно искать ПВО Patriot для Украины
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Политика
Дата публикации

Германия начинает срочно искать ПВО Patriot для Украины

ПВО Patriot
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Источник:  online.ua

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы по результатам разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок, Берлин чувствует срочно искать дополнительные системы ПВО Patriot для передачи Украине.

Что известно о намерениях Германии искать дополнительные ПВО Patriot для Украины

Кулеба отметил, что в рамках заседания совета Украина-НАТО в Брюсселе был обсужден вопрос усиления противовоздушной обороны Украины.

Я извинился за то, что испортил праздничное настроение — день рождения НАТО (4 апреля), но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в строгую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова, — подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что Германия в рамках председательства в коалиции по противовоздушной обороне в формате Рамштайн инициирует проверку всех существующих систем Patriot и других систем ПВО не только у партнеров, а в целом в мире.

И что можно сделать, какие комбинации построить для того, чтобы эти батареи были доставлены в Украину, добавил Кулеба.

Дроны и ПВО. Зеленский провел Ставку

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Глава государства отметил, что среди прочего обсуждалась ситуация на фронте, закупка станций РЭС и дронов, а также противодействие воздушным атакам преступной армии РФ.

Ставка. Основные вопросы — фронт, беспилотники, средства РЭБ и противовоздушная оборона, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, во время заседания ставки был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского по ситуации на основных направлениях.

Результаты стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских окупантов. Данные исследований о дальнейших планах врага и наших ответных действиях, — объяснил Зеленский.

Кроме того, как добавил глава государства, были заслушаны доклады главы Минобороны Рустема Умерова о выполнении контрактов на закупку беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.

Зеленский подчеркнул, что предоставил поручение подготовить аналогичные отчеты по ракетной программе.

На Ставке сегодня начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о борьбе с инструментами российского воздушного террора.

Результаты использования РЭБ, мобильных огневых групп и ПВО. Ряд поручений по дальнейшему совершенствованию наших тактик, — подчеркнул президент.

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