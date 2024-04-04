По словам главы МИД Дмитрия Кулебы по результатам разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок, Берлин чувствует срочно искать дополнительные системы ПВО Patriot для передачи Украине.
Что известно о намерениях Германии искать дополнительные ПВО Patriot для Украины
Кулеба отметил, что в рамках заседания совета Украина-НАТО в Брюсселе был обсужден вопрос усиления противовоздушной обороны Украины.
Он отметил, что Германия в рамках председательства в коалиции по противовоздушной обороне в формате Рамштайн инициирует проверку всех существующих систем Patriot и других систем ПВО не только у партнеров, а в целом в мире.
Дроны и ПВО. Зеленский провел Ставку
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Глава государства отметил, что среди прочего обсуждалась ситуация на фронте, закупка станций РЭС и дронов, а также противодействие воздушным атакам преступной армии РФ.
По его словам, во время заседания ставки был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского по ситуации на основных направлениях.
Кроме того, как добавил глава государства, были заслушаны доклады главы Минобороны Рустема Умерова о выполнении контрактов на закупку беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.
Зеленский подчеркнул, что предоставил поручение подготовить аналогичные отчеты по ракетной программе.
На Ставке сегодня начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о борьбе с инструментами российского воздушного террора.
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