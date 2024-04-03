Силы ПВО уничтожили все дроны во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили все дроны во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
дрон РФ
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Ночью 3 апреля Россия снова запустила по мирным городам и селам Украины БПЛА и ракеты.

Что известно об атаке РФ на Украину 3 апреля

Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, ночью 3 апреля 2024 года Россия нанесла удары по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300.

Кроме того, враг запустил 4 дрона "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск — РФ.

Шахеды были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях. Вместе — к победе! — сказано в заявлении ВС ВСУ.

Ракетная атака РФ на Днепр. Последние подробности

2 апреля, около 17:00, российские войска совершили очередную ракетную атаку на Днепр.

Под удар врага попало одно из учебных заведений.

К счастью, в момент удара все дети были в укрытии. Это уберегло здоровье и, возможно, жизнь юношей и девушек. Спасибо за работу педагогам. За их слаженные действия.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОГА

Согласно последним данным, по меньшей мере 18 человек пострадали.

Среди 12 госпитализированных, пятеро — дети.

Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Впрочем, говорят, все будет хорошо, — добавил Лисак.

На атаку противника также отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.

В настоящее время в Днепре продолжаются спасательные работы после российского ракетного удара. В частности, повреждены здания колледжа, детского сада. Все службы на месте. И я благодарю всех, кто реагирует, кто выезжает на места ударов, чтобы как можно быстрее оказать людям помощь. Это самое важное, — отметил президент.

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