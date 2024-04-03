Ночью 3 апреля Россия снова запустила по мирным городам и селам Украины БПЛА и ракеты.
Что известно об атаке РФ на Украину 3 апреля
Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, ночью 3 апреля 2024 года Россия нанесла удары по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300.
Кроме того, враг запустил 4 дрона "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск — РФ.
Ракетная атака РФ на Днепр. Последние подробности
2 апреля, около 17:00, российские войска совершили очередную ракетную атаку на Днепр.
Под удар врага попало одно из учебных заведений.
Согласно последним данным, по меньшей мере 18 человек пострадали.
Среди 12 госпитализированных, пятеро — дети.
На атаку противника также отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.
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