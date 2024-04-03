Уночі 3 квітня Росія знову запустила по мирних містах та селам України БпЛА й ракети.
Що відомо про атаку РФ на Україну 3 квітня
Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, Вночі 3 квітня 2024 року Росія завдала ударів по Донецькій області трьома зенітними керованими ракетами С-300.
Окрім того, ворог запустив 4 дрони «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Ракетна атака РФ на Дніпро. Останні подробиці
2 квітня, близько 17:00, російські війська здійснила чергову ракетну атаку на Дніпро.
Під удар ворога потрапив один із закладів освіти.
Згідно з останніми даними, щонайменше 18 людей постраждали.
Серед 12 госпіталізованих, п’ятеро — діти.
На атаку ворога також відреагував український лідер Володимир Зеленський.
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