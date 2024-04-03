Сили ППО знищили всі дрони під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили всі дрони під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
дрон РФ

Уночі 3 квітня Росія знову запустила по мирних містах та селам України БпЛА й ракети.

Що відомо про атаку РФ на Україну 3 квітня

Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, Вночі 3 квітня 2024 року Росія завдала ударів по Донецькій області трьома зенітними керованими ракетами С-300.

Окрім того, ворог запустив 4 дрони «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ — РФ.

«Шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях. Разом — до перемоги! — йдеться в заяві ПС ЗСУ.

Ракетна атака РФ на Дніпро. Останні подробиці

2 квітня, близько 17:00, російські війська здійснила чергову ракетну атаку на Дніпро.

Під удар ворога потрапив один із закладів освіти.

На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат. Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпропетровської ОДА

Згідно з останніми даними, щонайменше 18 людей постраждали.

Серед 12 госпіталізованих, п’ятеро — діти.

Зараз їхній стан лікарі оцінюють, як середньої тяжкості. Втім, кажуть, все буде добре,- додав Лисак.

На атаку ворога також відреагував український лідер Володимир Зеленський.

Зараз у Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка. Всі служби на місці. І я дякую всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч. Це найважливіше, — зазначив президент.

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