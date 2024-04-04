Німеччина починає терміново шукати ППО Patriot для України
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Політика
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Німеччина починає терміново шукати ППО Patriot для України

ППО Patriot
Джерело:  online.ua

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби за результатами розмови з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок, Берлін почукає терміново шукати додаткові системи ППО Patriot для передачі Україні. 

Що відомо про наміри Німеччини шукати додаткові ППО Patriot для України

Кулеба зазначив, що у рамках засідання ради Україна-НАТО в Брюсселі було обговорено питання посилення протиповітряної оборони України.

Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій — день народження НАТО (4 квітня), але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова, — підкреслив Кулеба.

Він зазначив, що Німеччина в рамках головування у коаліції з протиповітряної оборони у форматі “Рамштайн” ініціює перевірку всіх наявних систем Patriot та інших систем ППО не тільки у партнерів, а загалом у світі.

І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну, — додав Кулеба.

Дрони та ППО. Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Глава держави зазначив, що серед іншого обговорювалась ситуація на фронті, закупівля станцій РЕБ та дронів, а також протидія повітряним атакам злочинної армії РФ.

Ставка. Основні питання — фронт, безпілотники, засоби РЕБ і протиповітряна оборона, — підкреслив Зеленський.

За його словами, під час засідання ставки було заслухано доповідь головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках.

Результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів. Дані розвідок про подальші плани ворога та наші дії у відповідь, — пояснив Зеленський.

Окрім цього, як додав глава держави, були заслухані доповіді глави Міноборони Рустема Умєрова стосовно виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем радіоелектронної боротьби.

Зеленський підкреслив, що надав доручення підготувати аналогічні звіти щодо ракетної програми.

На Ставці сьогодні також начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про боротьбу з інструментами російського повітряного терору.

Результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО. Низка доручень щодо подальшого вдосконалення наших тактик, — наголосив президент.

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