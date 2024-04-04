За словами глави МЗС Дмитра Кулеби за результатами розмови з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок, Берлін почукає терміново шукати додаткові системи ППО Patriot для передачі Україні.
Що відомо про наміри Німеччини шукати додаткові ППО Patriot для України
Кулеба зазначив, що у рамках засідання ради Україна-НАТО в Брюсселі було обговорено питання посилення протиповітряної оборони України.
Він зазначив, що Німеччина в рамках головування у коаліції з протиповітряної оборони у форматі “Рамштайн” ініціює перевірку всіх наявних систем Patriot та інших систем ППО не тільки у партнерів, а загалом у світі.
Дрони та ППО. Зеленський провів Ставку
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Глава держави зазначив, що серед іншого обговорювалась ситуація на фронті, закупівля станцій РЕБ та дронів, а також протидія повітряним атакам злочинної армії РФ.
За його словами, під час засідання ставки було заслухано доповідь головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках.
Окрім цього, як додав глава держави, були заслухані доповіді глави Міноборони Рустема Умєрова стосовно виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем радіоелектронної боротьби.
Зеленський підкреслив, що надав доручення підготувати аналогічні звіти щодо ракетної програми.
На Ставці сьогодні також начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про боротьбу з інструментами російського повітряного терору.
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