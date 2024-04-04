Уночі 4 квітня Росія влаштувала нову масовану атаку безпілотників на мирні міста та села України. Загалом ворог випустив 20 дронів.
Атака РФ на Україну 4 квітня. Що відомо
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, уночі 4 квітня 2024 року противник атакував Харківщину ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з Курської області — РФ.
Загалом було зафіксовано пуски 20 дронів-камікадзе.
Наслідки атак РФ на Харків 4 квітня
Уночі 4 квітня країна-агресорка РФ запустила по Харкову декілька хвиль "Шахедів".
Як повідомляє місцева влада, загинули 3 рятувальників та цивільна жінка, ще 12 людей отримали поранення.
У результаті російських ударів були суттєво пошкоджені житлові будинки мирних громадян за різними адресами. На місцях прильотів виникли пожежі.
Влучання зафіксовані в Новобаварському районі, Слобідському, Салтівському районах міста.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-