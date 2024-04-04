Cили ППО знищили 11 дронів під час нічної атаки Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Cили ППО знищили 11 дронів під час нічної атаки Росії

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 4 квітня

Уночі 4 квітня Росія влаштувала нову масовану атаку безпілотників на мирні міста та села України. Загалом ворог випустив 20 дронів.

Атака РФ на Україну 4 квітня. Що відомо

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, уночі 4 квітня 2024 року противник атакував Харківщину ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з Курської області — РФ.

Загалом було зафіксовано пуски 20 дронів-камікадзе.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних безпілотників. Тримаймо небо! — йдеться в заяві ПС ЗСУ.

Наслідки атак РФ на Харків 4 квітня

Уночі 4 квітня країна-агресорка РФ запустила по Харкову декілька хвиль "Шахедів".

Як повідомляє місцева влада, загинули 3 рятувальників та цивільна жінка, ще 12 людей отримали поранення.

У результаті російських ударів були суттєво пошкоджені житлові будинки мирних громадян за різними адресами. На місцях прильотів виникли пожежі.

Рятувальники, які прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС, — йдеться в заяві.

Влучання зафіксовані в Новобаварському районі, Слобідському, Салтівському районах міста.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

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