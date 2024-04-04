Ночью 4 апреля Россия устроила новую массированную атаку беспилотников на мирные города и села Украины. В общей сложности враг выпустил 20 дронов.
Атака РФ на Украину 4 апреля. Что известно
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, ночью 4 апреля 2024 года противник атаковал Харьковщину ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курской области — РФ.
В общей сложности были зафиксированы пуски 20 дронов-камикадзе.
Последствия атак РФ на Харьков 4 апреля
Ночью 4 апреля страна-агрессор РФ запустила по Харькову несколько волн "Шахедов".
Как сообщают местные власти, погибли 3 спасателя и гражданская женщина, еще 12 человек получили ранения.
В результате российских ударов были существенно повреждены жилые дома мирных граждан по разным адресам. На местах прилетов возникли пожары.
Попадания зафиксированы в Новобаварском районе, Слободском, Салтовском районах города.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки.
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