Спасатели, прибывшие по вызову по одному из адресов, получили повторный удар беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один умер по дороге в больницу. Ранение получил также один спасатель. Повреждены три единицы техники ГСЧС, — сказано в заявлении.