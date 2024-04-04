Cили ПВО уничтожили 11 дронов во время ночной атаки России
Категория
Украина
Дата публикации

Cили ПВО уничтожили 11 дронов во время ночной атаки России

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину
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Ночью 4 апреля Россия устроила новую массированную атаку беспилотников на мирные города и села Украины. В общей сложности враг выпустил 20 дронов.

Атака РФ на Украину 4 апреля. Что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, ночью 4 апреля 2024 года противник атаковал Харьковщину ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курской области — РФ.

В общей сложности были зафиксированы пуски 20 дронов-камикадзе.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 11 ударных беспилотников. Держим небо! — сказано в заявлении ВС ВСУ.

Последствия атак РФ на Харьков 4 апреля

Ночью 4 апреля страна-агрессор РФ запустила по Харькову несколько волн "Шахедов".

Как сообщают местные власти, погибли 3 спасателя и гражданская женщина, еще 12 человек получили ранения.

В результате российских ударов были существенно повреждены жилые дома мирных граждан по разным адресам. На местах прилетов возникли пожары.

Спасатели, прибывшие по вызову по одному из адресов, получили повторный удар беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один умер по дороге в больницу. Ранение получил также один спасатель. Повреждены три единицы техники ГСЧС, — сказано в заявлении.

Попадания зафиксированы в Новобаварском районе, Слободском, Салтовском районах города.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки.

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