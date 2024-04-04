Несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинские воины успешно уничтожают личный состав и технику армии РФ. Так, в течение 3 апреля было ликвидировано 670 окупантов, 9 танков и 29 артсистем.
Потери армии РФ по состоянию на 4 апреля 2024 года:
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 445 040 (+670) человек,
танков — 7 018 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 13 386 (+18) ед,
артиллерийских систем — 11171 (+29) ед,
РСЗО — 1 026 (+1) ед,
средств ПВО — 746 (+1) ед,
самолетов — 347 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8817 (+21),
крылатых ракет — 2059 (+0),
кораблей/катеров — 26 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 14 861 (+48) ед,
специальной техники — 1845 (+7).
Что известно о ситуации на фронте 3-4 апреля
За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений.
Армия РФ нанесла 6 ракетных и 85 авиационных ударов, совершила 88 обстрелов с РСЗО по позициям бойцов ВСУ и мирным городам и селам Украины.
На Купянском направлении Силами обороны отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.
Как сообщает Генштаб ВСУ, на Лиманском направлении украинским защитникам удалось отразить 5 атак врага.
А на Бахмутском направлении ситуация сложнее, там было отражено 14 атак, поскольку российские захватчики пытались улучшить тактическое положение.
Также ВСУ продолжают уверенно защищать свои позиции на левобережье Днепра.
3 апреля украинская авиация нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
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