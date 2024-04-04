ВСУ ликвидировали уже более 445 тыс российских оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали уже более 445 тыс российских оккупантов

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинские воины успешно уничтожают личный состав и технику армии РФ. Так, в течение 3 апреля было ликвидировано 670 окупантов, 9 танков и 29 артсистем.

Потери армии РФ по состоянию на 4 апреля 2024 года:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 445 040 (+670) человек,

  • танков — 7 018 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин — 13 386 (+18) ед,

  • артиллерийских систем — 11171 (+29) ед,

  • РСЗО — 1 026 (+1) ед,

  • средств ПВО — 746 (+1) ед,

  • самолетов — 347 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8817 (+21),

  • крылатых ракет — 2059 (+0),

  • кораблей/катеров — 26 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 14 861 (+48) ед,

  • специальной техники — 1845 (+7).

Что известно о ситуации на фронте 3-4 апреля

За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла 6 ракетных и 85 авиационных ударов, совершила 88 обстрелов с РСЗО по позициям бойцов ВСУ и мирным городам и селам Украины.

На Купянском направлении Силами обороны отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Лиманском направлении украинским защитникам удалось отразить 5 атак врага.

А на Бахмутском направлении ситуация сложнее, там было отражено 14 атак, поскольку российские захватчики пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также ВСУ продолжают уверенно защищать свои позиции на левобережье Днепра.

3 апреля украинская авиация нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 артиллерийской системе, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ, 1 пункте управления БпЛА и еще одному важному объекту противника.

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