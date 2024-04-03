В США заявили о продвижении ВСУ в Луганской области

Американские аналитики зафиксировали, что украинские воины смогли продвинуться вблизи Кременной на фоне позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 31 марта.

Что известно о новых успехах ВСУ на фронте

Как сообщил недавно украинский Генштаб, бойцы ВСУ смогли остановить российскую диверсионно-разведывательную группу, которая хотела пересечь международную границу вблизи Старой Гуты Сумской области.

31 марта шли ожесточенные позиционные бои вблизи Бахмута, однако враг не смог добиться успеха.

Кроме того, указано, что позиционные бои продолжались возле Богдановки, в районе Ивановского и Временного Яра, Клещиевки, Андреевки и Южного.

По словам командира украинского батальона беспилотных авиационных комплексов (БпЛА), армия РФ концентрирует свои удары в направлении Часового Яра.

Генштаб ВСУ также обращает внимание на то, что 31 марта солдаты РФ безуспешно атаковали левобережье Херсонщины возле Крынок.

По словам Наталии Гуменюк, российские оккупанты проводят от одного до трех штурмов легкой пехоты без поддержки бронетехники под Крынками в сутки.

Фото: understandingwar.org

Утраты армии РФ по состоянию на 3 апреля 2024 года

За прошедшие сутки бойцы ВСУ ликвидировали 710 российских захватчиков, а по технике уничтожено: