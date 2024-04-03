У США заявили про просування ЗСУ в Луганській області

Американські аналітики зафіксували, що українські воїни змогли просунутися поблизу Кремінної на тлі позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 31 березня.

Що відомо про нові успіхи ЗСУ на фронті

Як повідомив нещодавно український Генштаб, бійці ЗСУ змогли зупинити російську диверсійно-розвідувальну групу, яка хотіла перетнути міжнародний кордон поблизу Старої Гути Сумської області.

31 березня точилися запеклі позиційні бої поблизу Бахмута, проте ворог не зміг досягти успіху.

Окрім того, наголошується, що позиційні бої тривали біля Богданівки, в районі Іванвіського та Часового Яру, Кліщіївки, Андріївки та Південного.

За словами командира українського батальйону безпілотних авіаційних комплексів (БпЛА), що стоїть на Бахмутському напрямку, армія РФ концентрує свої удари в напрямку Часового Яру.

Генштаб ЗСУ також звертає увагу на те, що 31 березня солдати РФ безуспішно атакували лівобережжя Херсонщини біля Кринок.

За словами Наталі Гуменюк, російські окупанти проводять від одного до трьох штурмів легкої піхоти без підтримки бронетехніки під Кринками на добу.

Фото: understandingwar.org

Втрати армії РФ станом на 3 квітня 2024 року

Протягом минулої доби бійці ЗСУ ліквідували 710 російських загарбників, а з техніки знищено: