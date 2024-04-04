Попри складну ситуацію на фронті, українські воїни успішно знищують особовий склад та техніку армії РФ. Так, протягом 3 квітня було ліквідовано 670 окупантів, 9 танків та 29 артсистем.
Втрати армії РФ станом на 4 квітня 2024 року:
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 445 040 (+670) осіб,
танків — 7 018 (+9) од,
бойових броньованих машин — 13 386 (+18) од,
артилерійських систем — 11171 (+29) од,
РСЗВ — 1 026 (+1) од,
засобів ППО — 746 (+1) од,
літаків — 347 (+0) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8817 (+21),
крилатих ракет — 2059 (+0),
кораблів/катерів — 26 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 14 861 (+48) од,
спеціальної техніки — 1845 (+7).
Що відомо про ситуацію на фронті 3-4 квітня
Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.
Армія РФ завдала 6 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснила 88 обстрілів з РСЗВ по позиціях бійців ЗСУ та мирних містах і селах України.
На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Лиманському напрямку українським захисникам вдалося відбити 5 атак ворога.
А на Бахмутському напрямку ситуація наразі складніша, там було відбити 14 атак, оскільки російські загарбники намагалися покращити тактичне положення.
Також ЗСУ продовжують упевнено захищати свої позиції на лівобережжі Дніпра.
3 квітня українська авіація завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
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