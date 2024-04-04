Попри складну ситуацію на фронті, українські воїни успішно знищують особовий склад та техніку армії РФ. Так, протягом 3 квітня було ліквідовано 670 окупантів, 9 танків та 29 артсистем.

Втрати армії РФ станом на 4 квітня 2024 року:

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 445 040 (+670) осіб,

танків — 7 018 (+9) од,

бойових броньованих машин — 13 386 (+18) од,

артилерійських систем — 11171 (+29) од,

РСЗВ — 1 026 (+1) од,

засобів ППО — 746 (+1) од,

літаків — 347 (+0) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8817 (+21),

крилатих ракет — 2059 (+0),

кораблів/катерів — 26 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 14 861 (+48) од,

спеціальної техніки — 1845 (+7).

Що відомо про ситуацію на фронті 3-4 квітня

Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала 6 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснила 88 обстрілів з РСЗВ по позиціях бійців ЗСУ та мирних містах і селах України.

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Лиманському напрямку українським захисникам вдалося відбити 5 атак ворога.

А на Бахмутському напрямку ситуація наразі складніша, там було відбити 14 атак, оскільки російські загарбники намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Поширити

Також ЗСУ продовжують упевнено захищати свої позиції на лівобережжі Дніпра.

3 квітня українська авіація завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.