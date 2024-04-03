ЗСУ готові до відбиття повітряного нападу з території Білорусі — Євлаш

Збройні сили України готуються до небезпечних атак з боку Білорусі.
З території Білорусі можливі повітряні атаки
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що Сили оборони готові до відбиття повітряного нападу з території Білорусі
Про це він заявив в етері Еспресо.
За словами Євлаша, ЗСУ готуються до всіх можливих сценаріїв розвитку подій
Лукашенко готує Білорусь до війни
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 квітня заявив, що його країна готується до війни — там триває підсилення оборонної готовності
Лукашенко взяв участь у церемонії закладання капсули із посланням нащадкам на місці будівництва нової міської лікарні у Гродно. Він зазначив, що цей захід можна розцінювати як послання сусіднім з Білоруссю країнам.
Ми ж зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поряд з кордоном. Тільки цілі у нас зовсім різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та іншого, збільшують витрати на ударні озброєння. А ми тут дві третини бюджету регіону направляємо на соціальну сферу — охорона здоров'я, освіта, культура, спорт і так далі. Ми хочемо побудувати своє мирне майбутнє. Ми налаштовані лише на творення.
Лукашенко висловив переконання, що Білорусь не хоче воювати, але все ж готується до війни.
Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру — готуйся до війни" — не я це вигадав. Це дуже правильно сказано.
За словами самопроголошеного президента, у Білорусі триває необхідна підготовка відповідних підрозділів, у війська постачають різні види озброєнь і техніки.
"Якщо з недружніх країн хтось підвиває і критикує нас, знайте: ми робимо правильно. Якщо там нас почнуть хвалити, біда. Нам не треба комусь загрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю дай Боже обробити", — сказав Лукашенко.
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