ЗСУ готові до відбиття повітряного нападу з території Білорусі — Євлаш

З території Білорусі можливі повітряні атаки

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що Сили оборони готові до відбиття повітряного нападу з території Білорусі

Про це він заявив в етері Еспресо.

Якщо з території Білорусі по Україні почнуть летіти ракети, або злітати літаки, які будуть атакувати нашу територію, то ми готові до відбиття їхнього повітряного нападу. Наші сили, зокрема ГУР та СБУ, довели всьому світу, що ми можемо проводити унікальні операції на території противника. Тому, якщо існуватиме загроза з території Білорусі, ми зробимо все можливе, щоб убезпечити наш повітряний простір. Ілля Євлаш Речник ПС ЗСУ

За словами Євлаша, ЗСУ готуються до всіх можливих сценаріїв розвитку подій

Ми маємо розуміти, що авіація як рід військ, є високомобільною частиною армії, яка здатна швидко переміщатися на великі дистанції. Білорусь вже дозволяла РФ атакувати Україну зі своєї території. Тому сьогодні ми маємо бути готовими до будь-яких дій противника, в тому числі — удару по повітряних цілях ворога. Поширити

Лукашенко готує Білорусь до війни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 квітня заявив, що його країна готується до війни — там триває підсилення оборонної готовності

Лукашенко взяв участь у церемонії закладання капсули із посланням нащадкам на місці будівництва нової міської лікарні у Гродно. Він зазначив, що цей захід можна розцінювати як послання сусіднім з Білоруссю країнам.

Ми ж зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поряд з кордоном. Тільки цілі у нас зовсім різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та іншого, збільшують витрати на ударні озброєння. А ми тут дві третини бюджету регіону направляємо на соціальну сферу — охорона здоров'я, освіта, культура, спорт і так далі. Ми хочемо побудувати своє мирне майбутнє. Ми налаштовані лише на творення.

Лукашенко висловив переконання, що Білорусь не хоче воювати, але все ж готується до війни.

Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру — готуйся до війни" — не я це вигадав. Це дуже правильно сказано.

За словами самопроголошеного президента, у Білорусі триває необхідна підготовка відповідних підрозділів, у війська постачають різні види озброєнь і техніки.

"Якщо з недружніх країн хтось підвиває і критикує нас, знайте: ми робимо правильно. Якщо там нас почнуть хвалити, біда. Нам не треба комусь загрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю дай Боже обробити", — сказав Лукашенко.