ВСУ готовы к отражению воздушного нападения с территории Беларуси — Евлаш

Вооруженные силы Украины готовятся к опасным атакам со стороны Беларуси.
С территории Беларуси возможны воздушные атаки
Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что Силы обороны готовы к отражению воздушного нападения с территории Беларуси
Об этом он заявил в эфире Эспрессо.
По словам Евлаша, ВСУ готовятся ко всем возможным сценариям развития событий.
Лукашенко готовит Беларусь к войне
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что его страна готовится к войне — там идет усиление оборонной готовности.
Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсулы с посланием потомкам на месте строительства новой городской больницы в Гродно. Он отметил, что это мероприятие можно расценивать как послание соседним с Беларусью странам.
Мы ведь сейчас тоже копаем землю, как и они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совсем разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочее, увеличивают расходы на ударные вооружения. А мы здесь две трети бюджета региона направляем на социальную сферу — здравоохранение, образование, культура, спорт и так далее. Мы хотим построить свое мирное будущее. Мы настроены только на творение.
Лукашенко убежден, что Беларусь не хочет воевать, но все же готовится к войне.
Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это очень правильно сказано.
По словам самопровозглашенного президента, в Беларуси продолжается необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляют разные виды вооружений и техники.
"Если из недружественных стран кто-то подвывает и критикует нас, знайте: мы поступаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда. Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай Бог обработать", — сказал Лукашенко.
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