ВСУ готовы к отражению воздушного нападения с территории Беларуси — Евлаш

С территории Беларуси возможны воздушные атаки

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что Силы обороны готовы к отражению воздушного нападения с территории Беларуси

Об этом он заявил в эфире Эспрессо.

Если с территории Беларуси по Украине начнут лететь ракеты или взлетать самолеты, которые будут атаковать нашу территорию, то мы готовы к отражению их воздушного нападения. Наши силы, в частности, ГУР и СБУ, доказали всему миру, что мы можем проводить уникальные операции на территории противника. Поэтому, если будет угроза с территории Беларуси, мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить наше воздушное пространство. Илья Евлаш Спикер ВС ВСУ

По словам Евлаша, ВСУ готовятся ко всем возможным сценариям развития событий.

Мы должны понимать, что авиация как род войск является высокомобильной частью армии, которая способна быстро перемещаться на большие дистанции. Беларусь уже разрешала РФ атаковать Украину со своей территории. Поэтому сегодня мы должны быть готовы к любым действиям противника, в том числе удара по воздушным целям врага. Поделиться

Лукашенко готовит Беларусь к войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что его страна готовится к войне — там идет усиление оборонной готовности.

Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсулы с посланием потомкам на месте строительства новой городской больницы в Гродно. Он отметил, что это мероприятие можно расценивать как послание соседним с Беларусью странам.

Мы ведь сейчас тоже копаем землю, как и они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совсем разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочее, увеличивают расходы на ударные вооружения. А мы здесь две трети бюджета региона направляем на социальную сферу — здравоохранение, образование, культура, спорт и так далее. Мы хотим построить свое мирное будущее. Мы настроены только на творение.

Лукашенко убежден, что Беларусь не хочет воевать, но все же готовится к войне.

Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это очень правильно сказано.

По словам самопровозглашенного президента, в Беларуси продолжается необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляют разные виды вооружений и техники.

"Если из недружественных стран кто-то подвывает и критикует нас, знайте: мы поступаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда. Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай Бог обработать", — сказал Лукашенко.