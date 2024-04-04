Самолеты РФ сбросили 16 авиабомб на Белгородскую область за 2 недели

Согласно данным российского оппозиционного телеграмм-каналуа"ASTRA", за последние 2 недели в регионе упали уже 16 российских авиабомб:

20 марта стало известно о ФАБ, упавших в селах Введенская Готня и Замостье.

21 марта две ФАБ-500 обнаружили в районе села Антоновка Грайворонского городского округа и в Борисовском районе в районе села Крюково.

22 марта две ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево Валуйского городского округа и в 5 километрах от села Козинка этого же округа.

25 марта ФАБ-50 обнаружили в районе села Смородино Яковловского городского округа.

В этот же день ФАБ-250 нашли в районе села Зибино Борисовского района.

ФАБ-500 обнаружена в районе села Бессоновка 27 марта.

ФАБ-250 нашли в районе села Безымено утром 28 марта. Более 140 жителей села были эвакуированы. К вечеру авиабомбу вывезли и уничтожили.

В этот же день ФАБ-500 обнаружили в селе Нечаевка.

28 марта в Белгородском районе, между селами Бессоновка и Веселая Лопань, обнаружили корректируемую авиабомбу на 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте, которую «уронил» российский бомбардировщик. Из-за обнаружения КАБ-1500 была перекрыта дорога между селами.

Две ФАБ-500 были найдены в 2 километрах от села Крюково 30 марта.