Самолеты РФ сбросили 16 авиабомб на Белгородскую область за 2 недели
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Проиcшествия
Дата публикации

Самолеты РФ сбросили 16 авиабомб на Белгородскую область за 2 недели

самолет РФ
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Источник:  online.ua

В последние несколько недель российская армия пытается защититься от атак Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и Сибирского батальона, которые зашли на территорию РФ, чтобы свергнуть режим диктатора Владимира Путина. Однако от неудачных попыток сопротивления армии РФ больше всего страдает гражданское население Белгородской и Курской областей.

На Белгородщину продолжают падать российские авиабомбы

Согласно данным российского оппозиционного телеграмм-каналуа"ASTRA", за последние 2 недели в регионе упали уже 16 российских авиабомб:

  1. 20 марта стало известно о ФАБ, упавших в селах Введенская Готня и Замостье.

  2. 21 марта две ФАБ-500 обнаружили в районе села Антоновка Грайворонского городского округа и в Борисовском районе в районе села Крюково.

  3. 22 марта две ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево Валуйского городского округа и в 5 километрах от села Козинка этого же округа.

  4. 25 марта ФАБ-50 обнаружили в районе села Смородино Яковловского городского округа.

  5. В этот же день ФАБ-250 нашли в районе села Зибино Борисовского района.

  6. ФАБ-500 обнаружена в районе села Бессоновка 27 марта.

  7. ФАБ-250 нашли в районе села Безымено утром 28 марта. Более 140 жителей села были эвакуированы. К вечеру авиабомбу вывезли и уничтожили.

  8. В этот же день ФАБ-500 обнаружили в селе Нечаевка.

  9. 28 марта в Белгородском районе, между селами Бессоновка и Веселая Лопань, обнаружили корректируемую авиабомбу на 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте, которую «уронил» российский бомбардировщик. Из-за обнаружения КАБ-1500 была перекрыта дорога между селами.

  10. Две ФАБ-500 были найдены в 2 километрах от села Крюково 30 марта.

  11. 31 марта ФАБ-500 обнаружили в районе хутора Нина. А в районе села Крюково обнаружили воронку, в которой, по предварительным данным, также находится ФАБ-500.

К слову, недавно один из жителей Белгородщины написал заявление в СК на военных РФ, неоднократно бросавших бомбы на область.

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