Самолеты РФ сбросили 16 авиабомб на Белгородскую область за 2 недели

В последние несколько недель российская армия пытается защититься от атак Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и Сибирского батальона, которые зашли на территорию РФ, чтобы свергнуть режим диктатора Владимира Путина. Однако от неудачных попыток сопротивления армии РФ больше всего страдает гражданское население Белгородской и Курской областей.
На Белгородщину продолжают падать российские авиабомбы
Согласно данным российского оппозиционного телеграмм-каналуа"ASTRA", за последние 2 недели в регионе упали уже 16 российских авиабомб:
20 марта стало известно о ФАБ, упавших в селах Введенская Готня и Замостье.
21 марта две ФАБ-500 обнаружили в районе села Антоновка Грайворонского городского округа и в Борисовском районе в районе села Крюково.
22 марта две ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево Валуйского городского округа и в 5 километрах от села Козинка этого же округа.
25 марта ФАБ-50 обнаружили в районе села Смородино Яковловского городского округа.
В этот же день ФАБ-250 нашли в районе села Зибино Борисовского района.
ФАБ-500 обнаружена в районе села Бессоновка 27 марта.
ФАБ-250 нашли в районе села Безымено утром 28 марта. Более 140 жителей села были эвакуированы. К вечеру авиабомбу вывезли и уничтожили.
В этот же день ФАБ-500 обнаружили в селе Нечаевка.
28 марта в Белгородском районе, между селами Бессоновка и Веселая Лопань, обнаружили корректируемую авиабомбу на 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте, которую «уронил» российский бомбардировщик. Из-за обнаружения КАБ-1500 была перекрыта дорога между селами.
Две ФАБ-500 были найдены в 2 километрах от села Крюково 30 марта.
31 марта ФАБ-500 обнаружили в районе хутора Нина. А в районе села Крюково обнаружили воронку, в которой, по предварительным данным, также находится ФАБ-500.
К слову, недавно один из жителей Белгородщины написал заявление в СК на военных РФ, неоднократно бросавших бомбы на область.
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