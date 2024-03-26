РДК показал безвозвратные потери российских войск во время операции в РФ

Русский добровольческий корпус показал видео уничтожения российских войск во время Ограниченной военной операции на территории РФ.

Видео уничтожения российских войск на территории РФ

В РДК отметили, что на кадрах видны безвозвратные потери противника в живой силе во время проведения Ограниченной военной операции.

Бесславная смерть за яхты Ротенбергов и дворцы Путина, — прокомментировали российские добровольцы. Поделиться

Рейд российских добровольцев на территорию РФ

12 марта российские освободительные силы — РДК, Легион "Свобода России", Батальон "Сибирь" — сообщили, что пересекли границу с РФ и начали военные действия в Белгородской и Курской областях.

18 марта добровольцы впервые опубликовали потери РФ во время операции. Так по их данным потери Вооруженных Сил Российской Федерации составили:

613 убито,

829 ранено,

27 взят в плен;

По состоянию на 20 марта бои продолжались в Красной Яруге, Козинце, Грайвороне, Горьковском, Журавловке и Октябрьском, а также Курской области.