В РДК показали работу ПТРК по КПП Грайворон — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В РДК показали работу ПТРК по КПП Грайворон — видео

РДК
Читати українською
Источник:  Русский Добровольческий Корпус

Российские добровольцы из “Русского добровольческого корпуса” показали видео работы по КПП Грайворон в Белгородской области.

Работа РДК по врагу

В РДК показали, как работают с противотанковым ракетным комплексом по врагу на пограничные Белгородщины. Когда видео было сделано, не уточняется.

Работа разведчиков Корпуса по ПТРК на КПП Грайворон, говорится в сообщении.

Рейд российских добровольцев в РФ

12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с ЛСР и Сиббатом прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.

21 марта на совместной пресс-конференции в Киеве доброволец легиона «Свобода России» Алексей Барановский («Лютик») сказал, что операция российских добровольцев отвлекла силы российских оккупантов.

Благодаря ограниченной военной операции российских добровольцев, говорит «Лютик», ВСУ смогли стабилизировать фронт и прикрыть те участки, где ожидалась массированная атака путинских войск.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Юсов заявил о помощи РДК, ЛСР и Сибату со стороны ГУР
Юсов и Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ смогли стабилизировать фронт благодаря операции российских добровольцев в приграничье РФ
РДК
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Большое достижение. Эксперт объяснил важность рейдов ЛСР, РДК и Сиббата
ЛСР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?