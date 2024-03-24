В РДК показали работу ПТРК по КПП Грайворон — видео

Российские добровольцы из “Русского добровольческого корпуса” показали видео работы по КПП Грайворон в Белгородской области.

Работа РДК по врагу

В РДК показали, как работают с противотанковым ракетным комплексом по врагу на пограничные Белгородщины. Когда видео было сделано, не уточняется.

Работа разведчиков Корпуса по ПТРК на КПП Грайворон, говорится в сообщении. Поделиться

Рейд российских добровольцев в РФ

12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с ЛСР и Сиббатом прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.

21 марта на совместной пресс-конференции в Киеве доброволец легиона «Свобода России» Алексей Барановский («Лютик») сказал, что операция российских добровольцев отвлекла силы российских оккупантов.