ВСУ смогли стабилизировать фронт благодаря операции российских добровольцев в приграничье РФ

Представители российских добровольческих подразделений РДК, ЛСР и Сибирский батальон провели пресс-конференцию в Киеве, где рассказали о результатах ограниченной операции в Курской и Белгородской областях.

Какие задачи выполнила операция российских добровольцев на пограничье

Основатель Русского добровольческого корпуса Денис Никитин сказал, что российские добровольцы смогли открыть в России второй фронт.

На данный момент мы можем констатировать и это признает наш враг, что мы смогли открыть второй фронт и перенести полноценные военные действия на территорию врага. Теперь театр военных действий — это не только Украина, но и территория РФ. Поэтому за счет такого продления линии фронта удалось ослабить давление военной машины Кремля на других участках фронта. Денис Никитин Основатель Российского добровольческого корпуса

Никитин отмечает, что если раньше считалось, что государственная граница просто стала укрепленным участком, то сейчас можно говорить, что государственная граница — это линия фронта, которую силами российских подразделений удалось создать.

Оператор БПЛА, доброволец легиона «Свобода России» Алексей Барановский («Лютик») говорит, что операция российских добровольцев отвлекла силы российских оккупантов.

Мы отвлекали на себя тактическую авиацию ВВС РФ. Они нанесли по меньшей мере 323 авиаудара с использованием КАБов. Все они прилетели на территорию Белгородской и Курской областей. Поделиться

Благодаря ограниченной военной операции российских добровольцев, говорит Лютик, ВСУ смогли стабилизировать фронт и прикрыть те участки, где ожидалась массированная атака путинских войск.

Рейд российских добровольцев в РФ

Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.

По состоянию на утро 18 марта потери путинской армии в Белгородской и Курской областях составили:

Безвозвратные потери: 613 военнослужащих

Санитарные потери: 829 военнослужащих

В плен: 27 военнослужащих

Комментируя операцию российских добровольцев, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что бойцы на территории РФ действуют как "самостоятельные структуры и организации", состоящие из российских граждан и соответственно "находящихся у себя дома".