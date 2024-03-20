Хаотично отступили. Россияне неудачно штурмовали позиции РДК — видео

Солдаты ВС РФ пытались штурмовать здание с бойцами 2 штурмового взвода РДК внутри.
Россияне неудачно штурмовали позиции РДК
Прилеты FPV дронов еще больше омрачают штурм, вследствие чего ВС РФ понесут потери и хаотично отступают.
Рейд российских добровольцев на территорию РФ
12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с ЛСР и Сиббатом прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.
Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.
Также 16 марта в Белгороде жаловались на взрывы и пожар, несмотря на то, что Министерство обороны России отчиталось об "успешной" работе ПВО. Источники в разведке сообщали ранее, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в регионе.
По словам начальника штаба "Русского добровольческого корпуса" Александра Фортуны, РДК планирует дальше проводить наступательные действия в рамках своего рейда на территорию РФ.
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