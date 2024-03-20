Хаотично отступили. Россияне неудачно штурмовали позиции РДК — видео

Россияне неудачно штурмовали позиции РДК

Штурмовики РДК вели близкий и интенсивный стрелковый бой с пробуждением гранат. Неумелые действия врага приводят к подрыву сослуживца гранатой, — написали добровольцы. Поделиться

Прилеты FPV дронов еще больше омрачают штурм, вследствие чего ВС РФ понесут потери и хаотично отступают.

Рейд российских добровольцев на территорию РФ

12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с ЛСР и Сиббатом прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.

Также 16 марта в Белгороде жаловались на взрывы и пожар, несмотря на то, что Министерство обороны России отчиталось об "успешной" работе ПВО. Источники в разведке сообщали ранее, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в регионе.