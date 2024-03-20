Хаотично отступили. Россияне неудачно штурмовали позиции РДК — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Хаотично отступили. Россияне неудачно штурмовали позиции РДК — видео

рдк
Читати українською
Источник:  Русский Добровольческий Корпус

Солдаты ВС РФ пытались штурмовать здание с бойцами 2 штурмового взвода РДК внутри.

Россияне неудачно штурмовали позиции РДК

Штурмовики РДК вели близкий и интенсивный стрелковый бой с пробуждением гранат. Неумелые действия врага приводят к подрыву сослуживца гранатой, — написали добровольцы.

Прилеты FPV дронов еще больше омрачают штурм, вследствие чего ВС РФ понесут потери и хаотично отступают.

Рейд российских добровольцев на территорию РФ

12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с ЛСР и Сиббатом прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.

Также 16 марта в Белгороде жаловались на взрывы и пожар, несмотря на то, что Министерство обороны России отчиталось об "успешной" работе ПВО. Источники в разведке сообщали ранее, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в регионе.

По словам начальника штаба "Русского добровольческого корпуса" Александра Фортуны, РДК планирует дальше проводить наступательные действия в рамках своего рейда на территорию РФ.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы РДК показали бои в Козинке под Белгородом – видео
рдк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Юсов заявил о помощи РДК, ЛСР и Сибату со стороны ГУР
Юсов и Буданов
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Как Путин пытается скрыть от россиян рейд ЛСР, РДК и Сиббату — анализ ЦПД
ЦПД
рдк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?