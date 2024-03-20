Хаотично відступили. Росіяни невдало штурмували позиції РДК — відео

Солдати ЗС РФ намагалися штурмувати будинок з бійцями 2 штурмового взводу РДК усередині.
Росіяни невдало штурмували позиції РДК
Прильоти FPV дронів ще більше затьмарюють штурм, унаслідок чого ЗС РФ зазнають втрат і хаотично відступають.
Рейд російських добровольців на територію РФ
12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з ЛСР та Сиббатом прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.
Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій заклик до евакуації.
Також 16 березня у Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міністерство оборони Росії відзвітувало про "успішну" роботу ППО. Джерела у розвідці повідомляли раніше, що російська влада блокує евакуацію цивільних у регіоні.
За словами начальника штабу "Російського добровольчого корпусу" Олександра Фортуни, РДК планує далі проводити наступальні дії в рамках свого рейду на територію РФ.
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