ЗСУ змогли стабілізувати фронт завдяки операції російських добровольців у прикордонні РФ

Представники російських добровольчих угруповань РДК, ЛСР та Сибірський батальйон провели пресконференцію у Києві, де розповіли про результати обмеженої операції в Курській та Бєлгородській областях.

Які задачі виконала операція російських добровольців на прикордонні

Засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін сказав, що російські добровольці змогли відкрити в Росії другий фронт.

На даний момент можемо констатувати і це визнає наш ворог, що ми змогли відкрити другий фронт і перенести повноцінні військові дії на територію ворога. Тепер театр воєнних дій — це не лише Україна, а й територія РФ. Тому за рахунок такого подовження лінії фронту вдалося послабити тиск військової машини Кремля на інших ділянках фронту. Денис Нікітін Засновник Російського добровольчого корпусу

Нікітін зазначає, що якщо раніше вважалося, що державний кордон просто став укріпленою ділянкою, то зараз можна говорити, що державний кордон — це лінія фронту, яку силами російських підрозділів вдалося створити.

Оператор БПЛА, доброволець легіону «Свобода России» Олексій Барановський («Лютик») каже, що операція російських добровольців відволікла сили російських окупантів.

Ми відволікали на себе тактичну авіацію ВПС РФ. Вони завдали щонайменше 323 авіаудари з використанням КАБів. Усі вони прилетіли на територію Білгородської та Курської області. Поширити

Завдяки обмеженій військовій операції російських добровольців, каже «Лютик», ЗСУ змогли стабілізувати фронт та прикрити ті ділянки, де очікувалася масована атака путінських військ.

Рейд російських добровольців у РФ

Зранку 12 березня стало відомо, що представники Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та «Сибірського батальйону» увійшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ.

Станом на ранок 18 березня, втрати путінської армії у Білгородській та Курській областях склали:

Безповоротні втрати: 613 військовослужбовців

Санітарні втрати: 829 військовослужбовців

Взято в полон: 27 військовослужбовців

Коментуючи операцію російських добровольців, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що бійці на території РФ діють як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян і відповідно "знаходяться у себе вдома".