У РДК показали роботу ПТРК по КПП Грайворон — відео

Російські добровольці з “Російського добровольчого корпусу” показали відео роботи по КПП Грайворон у Бєлгородській області.

Робота РДК по ворогу

У РДК показали, як працюють з протитанкового ракетного комплексу по ворог на прикордонні Бєлгородщини. Коли було зроблене відео, не уточнюється.

Робота розвідників Корпусу з ПТРК на КПП Грайворон, — йдеться у повідомленні. Поширити

Рейд російських добровольців в РФ

12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з ЛСР та Сиббатом прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.

21 березня на спільній прескоференції у Києві доброволець легіону «Свобода России» Олексій Барановський («Лютик») сказав, що операція російських добровольців відволікла сили російських окупантів.