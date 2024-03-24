У РДК показали роботу ПТРК по КПП Грайворон — відео

Російські добровольці з “Російського добровольчого корпусу” показали відео роботи по КПП Грайворон у Бєлгородській області.
Робота РДК по ворогу
У РДК показали, як працюють з протитанкового ракетного комплексу по ворог на прикордонні Бєлгородщини. Коли було зроблене відео, не уточнюється.
Рейд російських добровольців в РФ
12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з ЛСР та Сиббатом прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.
Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.
21 березня на спільній прескоференції у Києві доброволець легіону «Свобода России» Олексій Барановський («Лютик») сказав, що операція російських добровольців відволікла сили російських окупантів.
Завдяки обмеженій військовій операції російських добровольців, каже «Лютик», ЗСУ змогли стабілізувати фронт та прикрити ті ділянки, де очікувалася масована атака путінських військ.
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