РДК показав безповоротні втрати російських військ під час операції в РФ — відео

Російський добровольчий корпус показав відео знищення російських військ під час проведення Обмеженої військової операції на території РФ.

Відео знищення російських військ на території РФ

У РДК зазначили, що на кадрах видно безповоротні втрати противника у живій силі під час проведення Обмеженої військової операції.

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Рейд російських добровольців на територію РФ

12 березня російські визвольні сили — РДК, Легіон «Свобода Росії», Батальйон «Сибір» — повідомили, що перетнули кордон з РФ і розпочали військові дії у Бєлгородській та Курській областях.

18 березня добровольці вперше опублікували втрати РФ під час операції. Так за їх даними втрати Збройних Сил Російської Федерації склали:

613 вбито,

829 поранено,

27 взято в полон;

Станом на 20 березня бої тривали у Красній Ярузі, Козинці, Грайвороні, Горьковському, Журавлівці та Октябрському, а також в Курській області.