РДК показав безповоротні втрати російських військ під час операції в РФ — відео
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РДК показав безповоротні втрати російських військ під час операції в РФ — відео

РДК
Джерело:  Російський Добровольчий Корпус

Російський добровольчий корпус показав відео знищення російських військ під час проведення Обмеженої військової операції на території РФ.

Відео знищення російських військ на території РФ

У РДК зазначили, що на кадрах видно безповоротні втрати противника у живій силі під час проведення Обмеженої військової операції.

Безславна смерть за яхти Ротенбергів та палаци Путіна, — прокоментували російські добровольці.

Рейд російських добровольців на територію РФ

12 березня російські визвольні сили — РДК, Легіон «Свобода Росії», Батальйон «Сибір» — повідомили, що перетнули кордон з РФ і розпочали військові дії у Бєлгородській та Курській областях.

18 березня добровольці вперше опублікували втрати РФ під час операції. Так за їх даними втрати Збройних Сил Російської Федерації склали:

  • 613 вбито,

  • 829 поранено,

  • 27 взято в полон;

Станом на 20 березня бої тривали у Красній Ярузі, Козинці, Грайвороні, Горьковському, Журавлівці та Октябрському, а також в Курській області.

Дивіться документальний фільм online.ua про Російський добровольчий корпус "Блідій молі — кінець".

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