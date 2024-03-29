Боевые действия на территории РФ. Как украинцы оценивают работу ЛСР, РДК и Сиббата
Категория
Украина
Дата публикации

Боевые действия на территории РФ. Как украинцы оценивают работу ЛСР, РДК и Сиббата

РДК
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Источник:  online.ua

12 марта российские добровольческие силы начали новые рейды на территорию страны-агрессорки России. В результате социологического исследования выяснилось, что более 70% украинцев положительно относятся к действиям Легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона.

Большинство украинцев поддерживают перенесение войны на территорию РФ

Это исследование было проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Украинцы довольны началом боевых действий на территории России — 73,7% опрошенных заявили, что последние события в Белгородской и Курской областях вызывают у них положительные эмоции.

Еще более 17% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Фото: activegroup.com.ua

Что также интересно, о начале боевых действий на территории российских Белгородщины и Курщины знают 96,9% опрошенных, а впервые об этих событиях услышали 3,1% граждан.

Комментируя возможные причины перенесения войны на территорию страны-агрессорки, 46,4% украинцев предположили, что на такой ход событий повлияли внутренние противоречия в России.

Еще 29,8% респондентов уверены, что Украина присоединилась к этому процессу, а 10,2% считают, что это заслуга исключительно Украины.

Фото: activegroup.com.ua

Как украинцы относятся к действиям ЛСР, РДК и Сиббата на территории РФ

Более 69% опрошенных считают очень важными для Украины события, которые разворачиваются в Белгородской и Курской областях благодаря рейдам ЛСР, РДК и Сиббата.

Фото: activegroup.com.ua

Следует также обратить внимание на то, что ключевую роль в помощи российским добровольческим силам на территории РФ украинцы признают за ГУР (50,7% опрошенных).

6,7% опрошенных убеждены в том, что помощь оказывает СБУ, а 6% — что ВСУ.

Почти 15% считают, что все перечисленные силы присоединяются к поддержке, а 22,5% затруднились с ответом на вопрос.

Фото: activegroup.com.ua

Что также важно понимать, наиболее распространенными эмоциями среди украинцев, услышавших новости о боевых действиях на территории РФ, являются:

  1. радость (44,4%)

  2. восторг (33,2%)

  3. никаких эмоций (20,5%)

  4. удивление (17,9%)

  5. спокойствие (17,7%).

Еще около 7% респондентов были расстроены или испугались, гнев и отвращение испытывали 5,3%.

Фото: activegroup.com.ua

Сочувствуют ли украинцы россиянам из-за начала боевых действий на территории РФ

Большинство опрошенных украинских граждан откровенно признались, что им не жаль россиян. Речь идет о 38,6% респондентов.

Еще 32% заявили, что хотят, чтобы жители страны-агрессорки РФ наконец-то поняли, как страдают харьковчане и сумчане.

Что также интересно, выражают сильное соболезнование 6,1% опрошенных украинцев, несильное соболезнование — 18,1%.

Затруднились ответить — 5,1%.

Фото: activegroup.com.ua

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