Бойові дії на території РФ. Як українці оцінюють роботу ЛСР, РДК та Сиббату

12 березня російські добровольчі сили розпочали нові рейди на територію країни-агресорки Росії. В результаті соціологічного дослідження з'ясувалося, що понад 70% українців позитивно ставляться до дій Легіону “Свобода Росії”, Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону.

Більшість українців підтримують перенесення війни на територію РФ

Це дослідження було проведено компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology».

Українці задоволені початком бойових дій на території Росії — 73,7% опитаних заявили, що останні події у Бєлгородській та Курській областях викликають у них позитивні емоції.

Ще понад 17% опитаних було важко відповісти на це запитання.

Фото: activegroup.com.ua

Що також цікаво, про початок бойових дій на території російських Бєлгородщини та Курщини знають 96,9% опитаних, а вперше про ці події почули 3,1% громадян.

Коментуючи можливі причини перенесення війни на територію країни-агресорки, 46,4% українців припустили, що на такий хід подій вплинули внутрішні протиріччя в Росії.

Ще 29,8% респондентів переконані в тому, що Україна долучилась до цього процесу, а 10,2% вважають, що це заслуга винятково України.

Фото: activegroup.com.ua

Як українці ставляться до дій ЛСР, РДК та Сиббату на території РФ

Понад 69% опитаних вважають дуже важливими для України ті події, що розгортаються у Бєлгородській та Курській областях завдяки рейдам ЛСР, РДК та Сиббату.

Фото: activegroup.com.ua

Варто також звернути увагу на те, що ключову роль у допомозі російським добровольчим силам на території РФ українці визнають за ГУР (50,7% опитаних).

6,7% опитаних переконані в тому, що допомогу надає СБУ, а 6% — що ЗСУ.

Майже 15% вважає, що всі перелічені сили долучаються до підтримки, а 22,5% не змогли визначитись із відповіддю на запитання.

Фото: activegroup.com.ua

Що також важливо розуміти, найбільш поширеними емоціями серед українців, що почули новини про бойові дії на території РФ, є:

радість (44,4%) захоплення (33,2%) жодних емоцій (20,5%) здивування (17,9%) спокій (17,7%).

Ще близько 7% респондентів були засмучені або ж злякалися, гнів та відразу відчували 5,3%.

Фото: activegroup.com.ua

Чи співчувають українці росіянам через початок бойових дій на території РФ

Більшість опитаних українських громадян відверто зізналися, що не мають жалю до росіян. Йдеться про 38,6% респондентів.

Ще 32% заявили, що хочуть, аби мешканці країни-агресорки РФ нарешті побували «у шкірі харків’ян та сумчан».

Що також цікаво, висловлюють сильне співчуття 6,1% опитаних українців, несильне співчуття — 18,1%.

Не визначились із відповіддю — 5,1%.