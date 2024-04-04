Літаки РФ скинули 16 авіабомб на Бєлгородську область лише за 2 тижні

Згідно з "російського опозиційного телеграм-каналу “ASTRA”, протягом останніх 2 тижні у регіоні впали вже 16 російських авіабомб:

20 березня стало відомо про ФАБ, які впали у селах Введенська Готня та Замостя;

21 березня дві ФАБ-500 знайшли у районі села Антонівка Грайворонського міського округу та у Борисівському районі в районі села Крюкове.

22 березня дві ФАБ-250 знайшли в районі села Шалаєве Валуйського міського округу та за 5 кілометрів від села Козинка цього ж округу.

25 березня ФАБ-50 знайшли в районі села Смородине Яковлівського міського округу.

Цього ж дня ФАБ-250 знайшли у районі села Зибине Борисівського району.

ФАБ-500 виявлено у районі села Безсонівка 27 березня.

ФАБ-250 знайшли у районі села Безимено вранці 28 березня. Понад 140 мешканців села було евакуйовано. До вечора авіабомбу вивезли та знищили.

Цього ж дня ФАБ-500 знайшли у селі Нечаївка.

28 березня у Білгородському районі, між селами Бессонівка та Весела Лопань, виявили коригувану авіабомбу на 1,5 тонни у тротиловому еквіваленті, яку «впустив» російський бомбардувальник. Через виявлення КАБ-1500 було перекрито дорогу між селами.

Дві ФАБ-500 було знайдено за 2 кілометри від села Крюкове 30 березня.