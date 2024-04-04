Літаки РФ скинули 16 авіабомб на Бєлгородську область лише за 2 тижні

Протягом останніх декількох тижнів російська армія намагається захиститися від атак Легіону “Свобода Росії”, “Російського добровольчого корпусу” та Сибірського батальйону, які зайшли на територію РФ, щоб скинути режим диктатора Володимира Путіна. Однак від невдалих спроб опору армії РФ найбільше страждає цивільне населення Бєлгородської та Курської областей.
На Бєлгородщину продовжують падати російські авіабомби
Згідно з "російського опозиційного телеграм-каналу “ASTRA”, протягом останніх 2 тижні у регіоні впали вже 16 російських авіабомб:
20 березня стало відомо про ФАБ, які впали у селах Введенська Готня та Замостя;
21 березня дві ФАБ-500 знайшли у районі села Антонівка Грайворонського міського округу та у Борисівському районі в районі села Крюкове.
22 березня дві ФАБ-250 знайшли в районі села Шалаєве Валуйського міського округу та за 5 кілометрів від села Козинка цього ж округу.
25 березня ФАБ-50 знайшли в районі села Смородине Яковлівського міського округу.
Цього ж дня ФАБ-250 знайшли у районі села Зибине Борисівського району.
ФАБ-500 виявлено у районі села Безсонівка 27 березня.
ФАБ-250 знайшли у районі села Безимено вранці 28 березня. Понад 140 мешканців села було евакуйовано. До вечора авіабомбу вивезли та знищили.
Цього ж дня ФАБ-500 знайшли у селі Нечаївка.
28 березня у Білгородському районі, між селами Бессонівка та Весела Лопань, виявили коригувану авіабомбу на 1,5 тонни у тротиловому еквіваленті, яку «впустив» російський бомбардувальник. Через виявлення КАБ-1500 було перекрито дорогу між селами.
Дві ФАБ-500 було знайдено за 2 кілометри від села Крюкове 30 березня.
31 березня ФАБ-500 знайшли у районі хутора Ніна. А в районі села Крюково виявили вирву, в якій, за попередніми даними, також знаходиться ФАБ-500.
До слова, нещодавно один з мешканців Бєлгородщини написав заяву в СК на військових РФ, які неодноразово кидали бомби на область.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-