У першій серії свого циклу розслідувань “Російський добровольчий корпус” розповів про російського керівника, який є відповідальним за загибель тисяч невинних українців.

Що відомо про керівника розробок російських ракет та завод РФ “Новатор”

Російський добровольчий корпус” отримав у своє розпорядження секретні дані підприємства АТ “ОКБ “НОВАТОР”, яке виготовляє не лише ракети.

За даними РДК, “НОВАТОР” — це радянське, а потім і російське підприємство, засноване в 1947 році як підрозділ машинобудівного заводу імені Калініна в Єкатеринбурзі.

“Новатор” — одне з провідних російських конструкторських бюро, багатопрофільне підприємство і розробник ракетної техніки, що проєктує для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово-морського флоту Росії, вихідцем з якого є герой відео РДК.

“ОКБ “НОВАТОР” (фото — з відкритих джерел)

Саунін Віктор Георгійович — керівник представництва ОКБ Новатор в Санкт-Петербурзі. Він вирішує найважливіші питання, бере участь у підготовці методик випробувань і безпосередньо взаємодіє з Міністерством оборони Російської Федерації.

В минулому Віктор Георгійович — перший начальник відділу космічної розвідки в складі Північного флоту. Для громадянина Саніна стане сюрпризом, якщо ми скажемо, що знаємо про нього паспортні дані, майно, соціальні мережі, біографію, — розповів РДК. Поширити

Саунін Віктор Георгійович (фото — скріншот з відео РДК)

Окрім цього в РДК дізналися, де живе він і чим займається його сім’я а також про його захоплення більярдом.

Дружина Віктора Світлана Ігорівна репетитор російської мови і викладає в Санкт-Петербурзі. Мешкають за адресою: вул.Очеретяна , будинок 32. Як зазначено на сайті з пошуку репетиторів, донька Павлова Каріна Вікторівна. За інформацією з відкритих джерел, практикуючий стоматолог зі стажем роботи понад 18 років.

Сімʼя Сауніна Віктора (фото — скріншот з відео РДК)

Але зазвичай після подібних витоків саджають і карають усіх, наприклад, справа про гіперзвукові розробки, де чотирьох вчених посадили після публічних лекцій, матеріали яких перед виступом завжди перевіряє ФСБ РФ. Одного з учених посадили в СІЗО з четвертою стадією раку, — зазначає Російський добровольчий корпус. Поширити

За секретними документами видно що саме Саунін відповідає за збільшення виробництва модулів для ракет вже під час війни — це сотні ракет, які були випущені по мирних містах України.

Контракти з розробки, випробовувань та поставках крилатих ракет РФ (фото — скріншот з відео РДК)

Саунін — це серійний убивця, і ми знаємо про нього все, як знаємо все про десятки інших підприємств ВПК. Чи є громадянин Саунін разом з іншими інженерами та проєктувальниками законною ціллю для РДК і українських спецслужб? Я думаю, відповідь очевидна, але громадянина Сауніна має цікавити інше питання, чи не доберуться до нього раніше російські спецслужби. Російський добровольчий корпус

У другій серії свого циклу розслідувань “Російський добровольчий корпус” планує розповісти про секрети інших підприємств та чергових російських вбиць тисяч українців.

Чому важливо подивитися документальний фільм про РДК від медіа Online.UA

Нещодавно відеопродакшн українського медіа Online.UA представив документальну стрічку "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” (РДК).

У ній воїни РДК відверто зізналися, чому вони воюють, яке їхнє ставлення до України і як вони планують перемогти у війні проти путінської Росії.

Ба більше, саме у цьому фільмі командир “РДК” Денис Нікітін вперше натякнув на рейд російський добровольчих сил на територію країни-агресорки.

Що важливо розуміти, зйомки відбувалися на бойових позиціях РДК, тренувальних майданчиках та засекречених локаціях.