30 березня “Російський добровольчий корпус” записав потужне звернення до українців, а також росіян, які продовжують боротьбу проти режиму диктатора Володимира Путіна.

РДК анонсував цикл роликів про воєнних злочинців РФ

Нещодавно стало відомо, що “Російський добровольчий корпус” отримав у своє розпорядження секретні дані ракетної програми РФ.

Це вдалося зробити кіберфахівцям РДК.

Всім привіт! Це РДК! Ми вже згадували, що нашій групі кіберрозвідки вдалося отримати секретні дані ракетної програми РФ. Ми анонсуємо цикл роликів на нашому ютуб-каналі про військових злочинців та серійних убивць, які причетні до загибелі тисяч мешканців України та безлічі людей по всьому світу, — наголошують російські добровольчі сили. Поширити

За словами команди РДК, секретні дані вони отримали від корумпованих працівників ВПК РФ, які готові за копійки продати державну таємницю.

У першій серії свого циклу “Російський добровольчий корпус” планує розповісти про російського серійного вбивцю, який полюбляє більярд та є відповідальним за загибель тисяч невинних людей.

Чому важливо подивитися документальний фільм про РДК від медіа Online.UA

Нещодавно відеопродакшн українського медіа Online.UA представив документальну стрічку "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” (РДК).

У ній воїни РДК відверто зізналися, чому вони воюють, яке їхнє ставлення до України і як вони планують перемогти у війні проти путінської Росії.

Ба більше, саме у цьому фільмі командир “РДК” Денис Нікітін вперше натякнув на рейд російський добровольчих сил на територію країни-агресорки.

Що важливо розуміти, зйомки відбувалися на бойових позиціях РДК, тренувальних майданчиках та засекречених локаціях.