РДК покажет лицо убийц тысяч мирных украинцев — видео
Категория
Украина
Дата публикации

РДК покажет лицо убийц тысяч мирных украинцев — видео

РДК
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Источник:  Русский Добровольческий Корпус

30 марта "Русский добровольческий корпус" записал мощное обращение к украинцам, а также россиянам, которые продолжают борьбу против режима диктатора Владимира Путина.

РДК анонсировал цикл роликов о военных преступниках РФ

Недавно стало известно, что "Русский добровольческий корпус" получил в свое распоряжение секретные данные ракетной программы РФ.

Это удалось сделать киберспециалистам РДК.

Всем привет, это РДК! Мы уже упоминали что нашей группе киберразведки удалось заполучить секретные данные ракетной программы РФ. Мы анонсируем цикл роликов на нашем ютуб-канале канале про военных преступников и серийных убийц, которые причастны к гибели тысяч жителей Украины и множества людей по всему миру, — отмечают российские добровольческие силы.

По словам команды РДК, секретные данные они получили от коррумпированных работников ВПК РФ, готовых за копейки продать государственную тайну.

В первой серии своего цикла "Русский добровольческий корпус" планирует рассказать о российском серийном убийце, который любит бильярд и ответственен за гибель тысяч невинных людей.

Почему важно посмотреть документальный фильм о РДК от медиа Online.UA

Недавно видеопродакшн украинского медиа Online.UA представил документальную ленту "Бледной моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" (РДК).

В нем воины РДК откровенно признались, почему они воюют, какое у них отношение к Украине и как они планируют победить в войне против путинской России.

Более того, именно в этом фильме командир РДК Денис Никитин впервые намекнул на рейд российский добровольческих сил на территорию страны-агрессорки.

Что важно понимать, съемки происходили на боевых позициях РДК, тренировочных площадках и засекреченных локациях.

Как известно, Путин боится "Русский добровольческий корпус", поэтому РДК оказался в списке террористических организаций в России.

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