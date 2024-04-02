Убийца тысяч украинцев. РДК раскрыл данные руководителя разработок российских ракет — видео

В первой серии своего цикла расследований "Русский добровольческий корпус" рассказал о российском руководителе который ответственен за гибель тысяч невинных украинцев.

Что известно о руководителе разработок российских ракет и заводе РФ "Новатор"

"Русский добровольческий корпус" получил в свое распоряжение секретные данные предприятия АО "ОКБ "НОВАТОР", которое производит не только ракеты.

По данным РДК, "НОВАТОР" — это советское, а затем и российское предприятие, основанное в 1947 году как подразделение машиностроительного завода имени Калинина в Екатеринбурге.

“Новатор” — одно из ведущих российских конструкторских бюро, многопрофильное предприятие и разработчик ракетной техники, проектирующий для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота России, выходцем из которого является герой видео РДК.

"ОКБ "НОВАТОР" (фото — из открытых источников)

Саунин Виктор Георгиевич — руководитель представительства ОКБ Новатор в Санкт-Петербурге. Он решает важнейшие вопросы, участвует в подготовке методики испытаний и непосредственно взаимодействует с Министерством обороны Российской Федерации.

В прошлом Виктор Георгиевич — первый начальник отдела космической разведки в составе Северного флота. Для гражданина Санина станет сюрпризом, если мы скажем, что мы знаем о нем паспортные данные, имущество, социальные сети, биографию, — рассказал РДК. Поделиться

Саунин Виктор Георгиевич (фото — скриншот из видео РДК)

Кроме этого в РДК узнали, где живет он и чем занимается его семья, а также о его увлечении бильярдом.

Жена Виктора Светлана Игоревна репетитор русского языка и преподает в Санкт-Петербурге. Живут по адресу: ул.Очеретяна, дом 32. Как указано на сайте по поиску репетиторов, дочь Павлова Карина Викторовна. По информации из открытых источников, практикующий стоматолог со стажем работы более 18 лет.

Семья Саунина Виктора (фото — скриншот с видео РДК)

Но обычно после подобных утечек сажают и наказывают всех, например, дело о гиперзвуковых разработках, где четырех ученых посадили после публичных лекций, материалы которых перед выступлением всегда проверяет ФСБ РФ. Одного из ученых посадили в СИЗО с четвертой стадией рака, — отмечает Российский добровольческий корпус. Поделиться

По секретным документам видно, что именно Саунин отвечает за увеличение производства модулей для ракет уже во время войны — это сотни ракет, выпущенных по мирным городам Украины.

Контракты по разработке, испытаниям и поставке крылатых ракет РФ (фото — скриншот с видео РДК)

Саунин — это серийный убийца, и мы знаем о нем все, как знаем все о десятках других предприятий ВПК. Является ли гражданин Саунин вместе с другими инженерами и проектировщиками законной целью РДК и украинских спецслужб? Я думаю, ответ очевиден, но гражданин Саунин должен интересовать другой вопрос, не доберутся ли до него раньше российские спецслужбы. Российский добровольческий корпус

Во второй серии своего цикла расследований "Русский добровольческий корпус" планирует рассказать о секретах других предприятий и очередных российских убийцах тысяч украинцев.

Почему важно посмотреть документальный фильм о РДК от медиа Online.UA

Недавно видеопродакшн украинского медиа Online.UA представил документальную ленту "Блидий моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" (РДК).

В нем воины РДК откровенно признались, почему они воюют, каково их отношение к Украине и как они планируют победить в войне против путинской России.

Более того, именно в этом фильме командир РДК Денис Никитин впервые намекнул на рейд российский добровольческих сил на территорию страны-агрессорки.

Что важно понимать, съемки происходили на боевых позициях РДК, тренировочных площадках и засекреченных локациях.